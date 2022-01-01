На Рівненщині продовжують розгрібати завали: відомо про ще одну жертву

На Рівненщині продовжують розгрібати завали: відомо про ще одну жертву
Кількість загиблих після обстрілів телевежі збільшилась, повідомляють про 20 загиблих та 9 поранених.

Про це повідомив начальник Рівненської військової обласної адміністрації Віталій Коваль.

Станом на 14:00 повідомили про 20 загиблих та 9 поранених. Роботи тривають.

Раніше ми писали, що внаслідок ракетного обстрілу на Рівненщині загинули 9 людей, ще 9 – поранені.

За словами Віталія Коваля, роботи продовжуватимуть, допоки не переконаються, що під завалами більше немає людей.

Також очільник повідомив, що продовжують працювати над відновленням сигналу. Телебачення наразі працює частково, але, не пізніше ніж за два дні, його відновлять повністю.

Нагадаємо, окупанти завдали авіаудару на Рівненщині. Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу. Через обстріл телевежі на Рівненщині не працює радіо та телебачення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Телевежа, Антополь, Віталій Коваль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зарплати російського окупанта вистачить хіба на унітаз: СБУ перехопила ромову загарбника з матір'ю
Сьогодні, 17:18
Зеленський призначив нового керівника Київської військової адміністрації
Сьогодні, 16:56
На Рівненщині продовжують розгрібати завали: відомо про ще одну жертву
Сьогодні, 16:22
У ПАРЄ тривають дебати про виключення Росії з організації
Сьогодні, 15:51
Мінус один: ЗСУ ліквідували російського генерала. ФОТО
Сьогодні, 15:40
Схожі новини
Внаслідок ракетного обстрілу на Рівненщині загинули 9 людей, ще 9 – поранені Внаслідок ракетного обстрілу на Рівненщині загинули 9 людей, ще 9 – поранені
14 березень, 18:30
Після обстрілу телевежі біля Рівного з-під завалів витягнули людей, вони живі Після обстрілу телевежі біля Рівного з-під завалів витягнули людей, вони живі
14 березень, 11:37
Через обстріл телевежі на Рівненщині не працює радіо та телебачення Через обстріл телевежі на Рівненщині не працює радіо та телебачення
14 березень, 08:35
Провокація Росії: на Рівненщині зафіксували два ворожі літаки, які скинули бомби на кордоні з Білоруссю Провокація Росії: на Рівненщині зафіксували два ворожі літаки, які скинули бомби на кордоні з Білоруссю
11 березень, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зарплати російського окупанта вистачить хіба на унітаз: СБУ перехопила ромову загарбника з матір'ю
Сьогодні, 17:18
 0
Зеленський призначив нового керівника Київської військової адміністрації
Сьогодні, 16:56
 0
На Рівненщині продовжують розгрібати завали: відомо про ще одну жертву
Сьогодні, 16:22
 0
У ПАРЄ тривають дебати про виключення Росії з організації
Сьогодні, 15:51
 0
Мінус один: ЗСУ ліквідували російського генерала. ФОТО
Сьогодні, 15:40
 0
Медіа
відео
1/8