На Рівненщині продовжують розгрібати завали: відомо про ще одну жертву
Сьогодні, 16:22
Кількість загиблих після обстрілів телевежі збільшилась, повідомляють про 20 загиблих та 9 поранених.
Про це повідомив начальник Рівненської військової обласної адміністрації Віталій Коваль.
Станом на 14:00 повідомили про 20 загиблих та 9 поранених. Роботи тривають.
Раніше ми писали, що внаслідок ракетного обстрілу на Рівненщині загинули 9 людей, ще 9 – поранені.
За словами Віталія Коваля, роботи продовжуватимуть, допоки не переконаються, що під завалами більше немає людей.
Також очільник повідомив, що продовжують працювати над відновленням сигналу. Телебачення наразі працює частково, але, не пізніше ніж за два дні, його відновлять повністю.
Нагадаємо, окупанти завдали авіаудару на Рівненщині. Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу. Через обстріл телевежі на Рівненщині не працює радіо та телебачення.
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Про це повідомив начальник Рівненської військової обласної адміністрації Віталій Коваль.
Станом на 14:00 повідомили про 20 загиблих та 9 поранених. Роботи тривають.
Раніше ми писали, що внаслідок ракетного обстрілу на Рівненщині загинули 9 людей, ще 9 – поранені.
За словами Віталія Коваля, роботи продовжуватимуть, допоки не переконаються, що під завалами більше немає людей.
Також очільник повідомив, що продовжують працювати над відновленням сигналу. Телебачення наразі працює частково, але, не пізніше ніж за два дні, його відновлять повністю.
Нагадаємо, окупанти завдали авіаудару на Рівненщині. Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу. Через обстріл телевежі на Рівненщині не працює радіо та телебачення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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