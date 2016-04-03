Зарплати російського окупанта вистачить хіба на унітаз: СБУ перехопила ромову загарбника з матір'ю

У РФ почалося “казкове” життя, але це зовсім не та казка, на яку розраховували росіяни.Про це йдеться під час розмови російського окупанта з мамою, яку перехопила Служба безпеки України.«Цены растут, как в сказке. Бабы покупают унитазы, так они по 43 тысячи! С валютой Сбербанк не работает: санкции везде», - бідкається матір російського окупанта своєму сину.Із перехопленої розмови СБУ зрозуміло, що місячної зарплати російського загарбника вистачить хіба що на те, щоб придбати унітаз. Принаймні, поки вистачить.Але навіть така реальність не тверезить промиті пропагандою мізки. Тож мати окупанта цитує російські ЗМІ, які говорять що «...кольцо вокруг Украины сжимается и все нормально».«Вона – яскрава представниця тих росіян, які хочуть, щоб їхні сини “пытали бандеровцев” і вірять казкам Путіна», - зазначають в СБУ.Утім, за словами спецслужби, син таки зрозумів різницю між російською пропагандою і реальним життям.