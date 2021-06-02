В Україні найближчим часом подешевшає пальне





Таке рішення уряд ухвалив сьогодні, 15 березня.



Окрім того, з 20% до 7% знизять ПДВ і паралельно налагоджуватимуть нові канали постачання пального з Європи, що дасть можливість ліквідувати дефіцит. Тож пальне відповідно має подешевшати.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Парламент прийняв рішення зменшити до нуля акциз на імпорт пального: бензину, дизелю та скрапленого газу.Таке рішення уряд ухвалив сьогодні, 15 березня.Окрім того, з 20% до 7% знизять ПДВ і паралельно налагоджуватимуть нові канали постачання пального з Європи, що дасть можливість ліквідувати дефіцит. Тож пальне відповідно має подешевшати.

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