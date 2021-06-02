В Україні найближчим часом подешевшає пальне
Сьогодні, 18:00
Парламент прийняв рішення зменшити до нуля акциз на імпорт пального: бензину, дизелю та скрапленого газу.
Таке рішення уряд ухвалив сьогодні, 15 березня.
Окрім того, з 20% до 7% знизять ПДВ і паралельно налагоджуватимуть нові канали постачання пального з Європи, що дасть можливість ліквідувати дефіцит. Тож пальне відповідно має подешевшати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таке рішення уряд ухвалив сьогодні, 15 березня.
Окрім того, з 20% до 7% знизять ПДВ і паралельно налагоджуватимуть нові канали постачання пального з Європи, що дасть можливість ліквідувати дефіцит. Тож пальне відповідно має подешевшати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія виходить із Ради Європи
Сьогодні, 18:49
У Луцьку з'явиться Центр підтримки та евакуації бізнесу
Сьогодні, 18:38
В Україні найближчим часом подешевшає пальне
Сьогодні, 18:00
Зарплати російського окупанта вистачить хіба на унітаз: СБУ перехопила ромову загарбника з матір'ю
Сьогодні, 17:18
Медіа