В Україні найближчим часом подешевшає пальне

В Україні найближчим часом подешевшає пальне
Парламент прийняв рішення зменшити до нуля акциз на імпорт пального: бензину, дизелю та скрапленого газу.

Таке рішення уряд ухвалив сьогодні, 15 березня.

Окрім того, з 20% до 7% знизять ПДВ і паралельно налагоджуватимуть нові канали постачання пального з Європи, що дасть можливість ліквідувати дефіцит. Тож пальне відповідно має подешевшати.





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Теги: Пальне, акциз, ціни
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