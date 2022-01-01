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Росія виходить із Ради Європи

Росія виходить із Ради Європи
Рішення про вихід Росії з Ради Європи ухвалили, відповідного листа глави МЗС Сергія Лаврова передали генсеку РЄ.

Про це заявив віцеспікер Держдуми, голова делегації РФ у ПАРЄ Петро Толстой, повідомляє Інтерфакс Україна.

"Рішення про вихід із Ради Європи ухвалено. Відповідного листа міністра закордонних справ Сергія Лаврова вручено генеральному секретареві організації", - написав Толстой у вівторок у своєму телеграм-каналі.

Він наголосив, що "Росія виходить із Ради Європи з власної волі, це зважене й обдумане рішення".

Толстой також додав, що Росія не планує виплачувати у 2022 році щорічний внесок до Ради Європи. "У зв'язку з безпрецедентним політичним і санкційним тиском на нашу країну Росія не планує виплачувати щорічний внесок до цієї організації", - написав він.

У свою чергу голова комітету Держдуми в міжнародних справах Леонід Слуцький заявив, що РФ із виходом з Ради Європи денонсує Європейську конвенцію з прав людини.

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Теги: Рада Європи, Росія
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