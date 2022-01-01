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Росіяни зазнали ганебної поразки: ЗСУ відбили спробу штурму Харкова

Росіяни зазнали ганебної поразки: ЗСУ відбили спробу штурму Харкова
Російські військові зазнали поразки біля Харкова, намагаючись піти штурмом із селища П'ятихатки.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Черговий доказ того, що Збройні сили України не відступлять ні на метр! Сьогодні російські окупанти зазнали ганебної поразки біля Харкова. Після обіду окупанти намагалися піти штурмом до Харкова з П'ятихаток. Збройні сили України завдали значних втрат противнику", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Також, за його словами, у першій половині дня 15 березня було бойове зіткнення в Руських Тишках, яке тривало понад годину. "Українські бійці Збройних сил також змусили противника відступити на колишні позиції", - наголосив голова ОВА.

Він додав: "Втрати ворога підраховуємо".

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Теги: Харків, штурм, ЗСУ
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