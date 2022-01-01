Від завтра, 16 березня, на Рівненщині відновлюють продаж пива.Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністраціїЗа його словами, рада оборони області прийняла відповідне рішення з декількох причин:Зокрема, у постанові Кабміну заборона лише на спиртовмісні напої. Це, мовляв, не стосується пива."Як тиловій області - нам важливо відновлювати економіку Рівненщини. Ми маємо двох потужних виробників пива.Це не лише надходження в місцевий бюджет, а й збереження сотні робочих місць", - написав він.Тож, Коваль закликав всіх громадян відповідально ставитися до придбання та вживання пива.Зауважимо, що раніше і на Рівненщині, і на Волині прийняли рішення щодо заборони продажу будь-яких алкогольних напоїв. Рішення щодо дозволу продавати пиво на Волині поки не приймали.