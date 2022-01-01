На Рівненщині відновлюють продаж пива

На Рівненщині відновлюють продаж пива
Від завтра, 16 березня, на Рівненщині відновлюють продаж пива.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, рада оборони області прийняла відповідне рішення з декількох причин:

Зокрема, у постанові Кабміну заборона лише на спиртовмісні напої. Це, мовляв, не стосується пива.

"Як тиловій області - нам важливо відновлювати економіку Рівненщини. Ми маємо двох потужних виробників пива.

Це не лише надходження в місцевий бюджет, а й збереження сотні робочих місць", - написав він.

Тож, Коваль закликав всіх громадян відповідально ставитися до придбання та вживання пива.

Зауважимо, що раніше і на Рівненщині, і на Волині прийняли рішення щодо заборони продажу будь-яких алкогольних напоїв. Рішення щодо дозволу продавати пиво на Волині поки не приймали.

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Теги: пиво, Рівненщина
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