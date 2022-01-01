На Рівненщині відновлюють продаж пива
Сьогодні, 20:47
Від завтра, 16 березня, на Рівненщині відновлюють продаж пива.
Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
За його словами, рада оборони області прийняла відповідне рішення з декількох причин:
Зокрема, у постанові Кабміну заборона лише на спиртовмісні напої. Це, мовляв, не стосується пива.
"Як тиловій області - нам важливо відновлювати економіку Рівненщини. Ми маємо двох потужних виробників пива.
Це не лише надходження в місцевий бюджет, а й збереження сотні робочих місць", - написав він.
Тож, Коваль закликав всіх громадян відповідально ставитися до придбання та вживання пива.
Зауважимо, що раніше і на Рівненщині, і на Волині прийняли рішення щодо заборони продажу будь-яких алкогольних напоїв. Рішення щодо дозволу продавати пиво на Волині поки не приймали.
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Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
За його словами, рада оборони області прийняла відповідне рішення з декількох причин:
Зокрема, у постанові Кабміну заборона лише на спиртовмісні напої. Це, мовляв, не стосується пива.
"Як тиловій області - нам важливо відновлювати економіку Рівненщини. Ми маємо двох потужних виробників пива.
Це не лише надходження в місцевий бюджет, а й збереження сотні робочих місць", - написав він.
Тож, Коваль закликав всіх громадян відповідально ставитися до придбання та вживання пива.
Зауважимо, що раніше і на Рівненщині, і на Волині прийняли рішення щодо заборони продажу будь-яких алкогольних напоїв. Рішення щодо дозволу продавати пиво на Волині поки не приймали.
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