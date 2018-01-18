Парламент воюючої країни працює: волинські нардепи взяли участь в засіданні Ради. ЯКІ РІШЕННЯ ПРИЙНЯЛИ

Сьогодні, 15 березня, у двадцятий день повномасштабної війни України із Росією, відбулося засідання Верховної Ради.Про це повідомила народна депутатка від Волиніна своїй сторінці у фейсбуці.Вона та її колеги – волинські нардепита– поїхали до столиці, аби прийняти важливі для держави у цей час рішення.«Парламент України працює. Важливі законопроєкти ухвалено. Все буде Україна!» – написала Констанкевич після завершення засідання та опублікувала декілька фото.«Київ стоїть. Всі готові до оборони. Більшість депутатів – тут, у залі. Це показує єдність і готовність боротися за Україну і приймати рішення, потрібні для країни», – сказав у відео на своїй сторінці нардеп Ігор Гузь. Щоправда, інших народних обранців, що представляють Волинь, не було.Про те, які саме рішення прийняли нардепи 15 березня, повідомив нардеп Валерій Стернійчук. Йдеться, зокрема, про таке:- Продовжили дію воєнного стану до 25 квітня.- Добровольці тероборони отримають статус учасника бойових дій.- Звільнили від військової служби окремих осіб з інвалідністю та громадян, які за ними доглядають.- Дозволили поліцейським стріляти в окупантів без законодавчих обмежень.- Загальна чисельність Держприкордонслужби збільшується на 7000 військовослужбовців.- Збільшили видатки на армію на 67,6 млрд гривень - за рахунок кредитних коштів, залучених державою від Уряду Великобританії.- Держава гарантує, що в умовах воєнного стану вчителі не звільняються з роботи, їм гарантується заробітна плата.- Дозволили звільняти з-під варти учасників бойових дій, які готові йти на фронт.- Для підтримки економіки та бізнесу:- ФОПи та великий бізнес з оборотом до 10 млрд грн зможуть сплачувати 2% єдиного податку. При цьому, вони звільняються від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.- ФОПи 1-ї та 2-ї груп сплачуватимуть єдиний податок добровільно.- Для продажу пального: ПДВ – 7%, акциз – 0