На визначених напрямках перейшли у контрнаступ, – Генштаб ЗСУ про оперативну обстановку на вечір 15 березня

Триває двадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.Про оперативну обстановку щодо російського вторгнення станом на вечір 15 березня доповіли у Генштабі ЗСУ."Продовжується наступальна операція проти України. Противника зупинено. Не досягнувши мети у встановлені терміни, він несе втрати у живій силі та техніці", - йдеться у повідомленні.Додають також, що, зухвало ігноруючи норми Міжнародного гуманітарного права, російські загарбники наносять ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, мирному населенню, житлових кварталах, школах та дитячих садках. Фіксують факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення та мародерства.Збройні Сили України виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ.Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя. Воїнами полку “Азов” було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил російської федерації.На Луганщині протягом дня захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 “Град” з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника. Ці дані уточнюють.Тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках триває стабілізаційна операція та виконують завдання територіальної оборони.