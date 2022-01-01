На визначених напрямках перейшли у контрнаступ, – Генштаб ЗСУ про оперативну обстановку на вечір 15 березня
Сьогодні, 20:58
Триває двадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Про оперативну обстановку щодо російського вторгнення станом на вечір 15 березня доповіли у Генштабі ЗСУ.
"Продовжується наступальна операція проти України. Противника зупинено. Не досягнувши мети у встановлені терміни, він несе втрати у живій силі та техніці", - йдеться у повідомленні.
Додають також, що, зухвало ігноруючи норми Міжнародного гуманітарного права, російські загарбники наносять ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, мирному населенню, житлових кварталах, школах та дитячих садках. Фіксують факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення та мародерства.
Збройні Сили України виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ.
Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя. Воїнами полку “Азов” було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил російської федерації.
На Луганщині протягом дня захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 “Град” з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника. Ці дані уточнюють.
Тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках триває стабілізаційна операція та виконують завдання територіальної оборони.
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Про оперативну обстановку щодо російського вторгнення станом на вечір 15 березня доповіли у Генштабі ЗСУ.
"Продовжується наступальна операція проти України. Противника зупинено. Не досягнувши мети у встановлені терміни, він несе втрати у живій силі та техніці", - йдеться у повідомленні.
Додають також, що, зухвало ігноруючи норми Міжнародного гуманітарного права, російські загарбники наносять ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, мирному населенню, житлових кварталах, школах та дитячих садках. Фіксують факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення та мародерства.
Збройні Сили України виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ.
Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя. Воїнами полку “Азов” було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил російської федерації.
На Луганщині протягом дня захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 “Град” з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника. Ці дані уточнюють.
Тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках триває стабілізаційна операція та виконують завдання територіальної оборони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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