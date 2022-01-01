Добрі новини від ВолиньPost за 15 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Сьогодні, 21:15
Добігає кінця двадцята доба повномасштабної війни в Україні. Російські окупанти продовжують терор і на бойовому, і на інформаційному фронті. Але українці незламні.
Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost традиційно зібрали підбірку добрих новин, аби наші читачі не втрачали бойовий дух і не забували, що, попри всі негаразди, світло таки є і воно обов'язково переможе темряву.
Вівторок, 15 березня
Україна таки візьме участь у «Євробаченні»: яким буде формат
Попри всі обставини українці на конкурсі співатимуть, щоправда, формат буде дещо інакшим. У зв'язку із воєнним станом гурт KALUSH Orchestra виступ для "Євробачення 2022" запише в безпечному місці, а в разі перемоги України – виступить наживо в Італії.
У Генштабі повідомили про бойові втрати російських окупантів на ранок 15 березня
І знову трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали:
особового складу - 13500 орків,
танків ‒ 404 од,
бойових броньованих машин ‒ 1279 од,
артилерійських систем – 150 од,
РСЗВ - 64 од,
засоби ППО - 36 од,
літаків – 81 од,
гелікоптерів – 95 од,
автомобільної техніки - 640 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9.
Луцький зоопарк відновлює роботу
Луцьк таки повертається у свій звичний ритм. Відтепер працюватиме і місцевий звіринець. Однак відвідувачів попереджають заздалегідь: якщо оповіщення про небезпеку застануть на території зоопарку - панікувати не треба, натомість слід спокійно виконувати вказівки працівників.
Мінус один: ЗСУ ліквідували російського генерала. ФОТО
Хоча насправді вже не один. Відомо, що від початку бойових дій наші захисники знищили чотири генерали окупантів!
Зарплати російського окупанта вистачить хіба на унітаз: СБУ перехопила ромову загарбника з матір'ю
В Росії життя як у казці, ну принаймні так швидко рости ціни можуть лише там. Із перехопленої розмови СБУ стало зрозуміло, що місячної зарплати російського загарбника вистачить хіба що на те, щоб придбати унітаз. Натисніть на заголовок, аби послухати цей шедевр.
В Україні найближчим часом подешевшає пальне
І ще одна чудова новина. Парламент прийняв рішення зменшити до нуля акциз на імпорт пального: бензину, дизелю та скрапленого газу. Окрім того, з 20% до 7% уряд знизить ПДВ і паралельно налагоджуватиме нові канали постачання пального з Європи, що дасть можливість ліквідувати дефіцит.
У Луцьку з'явиться Центр підтримки та евакуації бізнесу
У Луцьку багато переселенців, а серед них чимало бізнесменів, які потребують консультацій щодо евакуації підприємств. Тож аби їм допомогти, у Луцьку створять відповідний центр. Зауважимо, що відкриття бізнесу у нашому місті збагачуватиме скарбницю громади.
Росіяни зазнали ганебної поразки: ЗСУ відбили спробу штурму Харкова
Російські військові зазнали поразки біля Харкова, намагаючись піти штурмом із селища П'ятихатки.
Це ще один доказ того, що Збройні сили України не відступлять ні на метр!
Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку volpost.lut[email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost традиційно зібрали підбірку добрих новин, аби наші читачі не втрачали бойовий дух і не забували, що, попри всі негаразди, світло таки є і воно обов'язково переможе темряву.
Вівторок, 15 березня
Україна таки візьме участь у «Євробаченні»: яким буде формат
Попри всі обставини українці на конкурсі співатимуть, щоправда, формат буде дещо інакшим. У зв'язку із воєнним станом гурт KALUSH Orchestra виступ для "Євробачення 2022" запише в безпечному місці, а в разі перемоги України – виступить наживо в Італії.
У Генштабі повідомили про бойові втрати російських окупантів на ранок 15 березня
І знову трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали:
особового складу - 13500 орків,
танків ‒ 404 од,
бойових броньованих машин ‒ 1279 од,
артилерійських систем – 150 од,
РСЗВ - 64 од,
засоби ППО - 36 од,
літаків – 81 од,
гелікоптерів – 95 од,
автомобільної техніки - 640 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9.
Луцький зоопарк відновлює роботу
Луцьк таки повертається у свій звичний ритм. Відтепер працюватиме і місцевий звіринець. Однак відвідувачів попереджають заздалегідь: якщо оповіщення про небезпеку застануть на території зоопарку - панікувати не треба, натомість слід спокійно виконувати вказівки працівників.
Мінус один: ЗСУ ліквідували російського генерала. ФОТО
Хоча насправді вже не один. Відомо, що від початку бойових дій наші захисники знищили чотири генерали окупантів!
Зарплати російського окупанта вистачить хіба на унітаз: СБУ перехопила ромову загарбника з матір'ю
В Росії життя як у казці, ну принаймні так швидко рости ціни можуть лише там. Із перехопленої розмови СБУ стало зрозуміло, що місячної зарплати російського загарбника вистачить хіба що на те, щоб придбати унітаз. Натисніть на заголовок, аби послухати цей шедевр.
В Україні найближчим часом подешевшає пальне
І ще одна чудова новина. Парламент прийняв рішення зменшити до нуля акциз на імпорт пального: бензину, дизелю та скрапленого газу. Окрім того, з 20% до 7% уряд знизить ПДВ і паралельно налагоджуватиме нові канали постачання пального з Європи, що дасть можливість ліквідувати дефіцит.
У Луцьку з'явиться Центр підтримки та евакуації бізнесу
У Луцьку багато переселенців, а серед них чимало бізнесменів, які потребують консультацій щодо евакуації підприємств. Тож аби їм допомогти, у Луцьку створять відповідний центр. Зауважимо, що відкриття бізнесу у нашому місті збагачуватиме скарбницю громади.
Росіяни зазнали ганебної поразки: ЗСУ відбили спробу штурму Харкова
Російські військові зазнали поразки біля Харкова, намагаючись піти штурмом із селища П'ятихатки.
Це ще один доказ того, що Збройні сили України не відступлять ні на метр!
Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку volpost.lut[email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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