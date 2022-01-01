Добрі новини від ВолиньPost за 15 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА

Вівторок, 15 березня

Добігає кінця двадцята доба повномасштабної війни в Україні. Російські окупанти продовжують терор і на бойовому, і на інформаційному фронті. Але українці незламні.Журналіститрадиційно зібрали підбірку, аби наші читачі не втрачали бойовий дух і не забували, що, попри всі негаразди, світло таки є і воно обов'язково переможе темряву.Попри всі обставини українці на конкурсі співатимуть, щоправда, формат буде дещо інакшим. У зв'язку із воєнним станом гурт KALUSH Orchestra виступ для "Євробачення 2022" запише в безпечному місці, а в разі перемоги України – виступить наживо в Італії.І знову трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали:особового складу - 13500 орків,танків ‒ 404 од,бойових броньованих машин ‒ 1279 од,артилерійських систем – 150 од,РСЗВ - 64 од,засоби ППО - 36 од,літаків – 81 од,гелікоптерів – 95 од,автомобільної техніки - 640 од,кораблі /катери - 3 од,цистерн з ПММ - 60,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9.Луцьк таки повертається у свій звичний ритм. Відтепер працюватиме і місцевий звіринець. Однак відвідувачів попереджають заздалегідь: якщо оповіщення про небезпеку застануть на території зоопарку - панікувати не треба, натомість слід спокійно виконувати вказівки працівників.Хоча насправді вже не один. Відомо, що від початку бойових дій наші захисники знищили чотири генерали окупантів!В Росії життя як у казці, ну принаймні так швидко рости ціни можуть лише там. Із перехопленої розмови СБУ стало зрозуміло, що місячної зарплати російського загарбника вистачить хіба що на те, щоб придбати унітаз. Натисніть на заголовок, аби послухати цей шедевр.І ще одна чудова новина. Парламент прийняв рішення зменшити до нуля акциз на імпорт пального: бензину, дизелю та скрапленого газу. Окрім того, з 20% до 7% уряд знизить ПДВ і паралельно налагоджуватиме нові канали постачання пального з Європи, що дасть можливість ліквідувати дефіцит.У Луцьку багато переселенців, а серед них чимало бізнесменів, які потребують консультацій щодо евакуації підприємств. Тож аби їм допомогти, у Луцьку створять відповідний центр. Зауважимо, що відкриття бізнесу у нашому місті збагачуватиме скарбницю громади.Російські військові зазнали поразки біля Харкова, намагаючись піти штурмом із селища П'ятихатки.Це ще один доказ того, що Збройні сили України не відступлять ні на метр!Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.