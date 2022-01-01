У Луцьку з'явиться Центр підтримки та евакуації бізнесу

Багато людей, які змушені були покинути рідні міста, звертаються до Луцькради з проханням допомогти знайти приміщення для бізнесу.Про це сказав мер Луцькапід час чергового відеозвернення."Ми прийняли рішення про створення Центру підтримки та евакуації бізнесу для того, щоб допомагати тим підприємствам і підприємцям, які будуть приїжджати у наше місто, адаптуватися, знайти потужності, проконсультувати і надати всіляку допомогу, аби цей бізнес міг якомога швидше запуститися", - зазначив міський голова.Він також додав, що підприємства, які реєструватимуть у Луцьку, сплачуватимуть податки, а отже, будуть збагачувати скарбницю громади.