У Луцьку з'явиться Центр підтримки та евакуації бізнесу
Сьогодні, 18:38
Багато людей, які змушені були покинути рідні міста, звертаються до Луцькради з проханням допомогти знайти приміщення для бізнесу.
Про це сказав мер Луцька Ігор Поліщук під час чергового відеозвернення.
"Ми прийняли рішення про створення Центру підтримки та евакуації бізнесу для того, щоб допомагати тим підприємствам і підприємцям, які будуть приїжджати у наше місто, адаптуватися, знайти потужності, проконсультувати і надати всіляку допомогу, аби цей бізнес міг якомога швидше запуститися", - зазначив міський голова.
Він також додав, що підприємства, які реєструватимуть у Луцьку, сплачуватимуть податки, а отже, будуть збагачувати скарбницю громади.
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Про це сказав мер Луцька Ігор Поліщук під час чергового відеозвернення.
"Ми прийняли рішення про створення Центру підтримки та евакуації бізнесу для того, щоб допомагати тим підприємствам і підприємцям, які будуть приїжджати у наше місто, адаптуватися, знайти потужності, проконсультувати і надати всіляку допомогу, аби цей бізнес міг якомога швидше запуститися", - зазначив міський голова.
Він також додав, що підприємства, які реєструватимуть у Луцьку, сплачуватимуть податки, а отже, будуть збагачувати скарбницю громади.
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