У Маріуполі загарбники взяли у заручники медиків і пацієнтів обласної лікарні
Сьогодні, 17:32
У Маріуполі російські загарбники взяли у заручники медиків та пацієнтів Обласної лікарні інтенсивного лікування.
Про це повідомив повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Телеграмі.
Інформацію про захоплення російськими окупантами медичного закладу встиг передати один з працівників Обласної лікарні інтенсивного лікування.
«З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки… До нашої лікарні росіяни нагнали 400 осіб із сусідніх будинків. Вийти нам не можна», - процитував слова медика лікарні Кириленко.
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Про це повідомив повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Телеграмі.
Інформацію про захоплення російськими окупантами медичного закладу встиг передати один з працівників Обласної лікарні інтенсивного лікування.
«З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки… До нашої лікарні росіяни нагнали 400 осіб із сусідніх будинків. Вийти нам не можна», - процитував слова медика лікарні Кириленко.
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