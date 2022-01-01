У Маріуполі загарбники взяли у заручники медиків і пацієнтів обласної лікарні





Про це повідомив повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Телеграмі.



Інформацію про захоплення російськими окупантами медичного закладу встиг передати один з працівників Обласної лікарні інтенсивного лікування.



«З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки… До нашої лікарні росіяни нагнали 400 осіб із сусідніх будинків. Вийти нам не можна», - процитував слова медика лікарні Кириленко.





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