У Маріуполі загарбники взяли у заручники медиків і пацієнтів обласної лікарні

У Маріуполі загарбники взяли у заручники медиків і пацієнтів обласної лікарні
У Маріуполі російські загарбники взяли у заручники медиків та пацієнтів Обласної лікарні інтенсивного лікування.

Про це повідомив повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Телеграмі.

Інформацію про захоплення російськими окупантами медичного закладу встиг передати один з працівників Обласної лікарні інтенсивного лікування.

«З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки… До нашої лікарні росіяни нагнали 400 осіб із сусідніх будинків. Вийти нам не можна», - процитував слова медика лікарні Кириленко.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Маріуполь, війна, лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку з'явиться Центр підтримки та евакуації бізнесу
Сьогодні, 18:38
В Україні найближчим часом подешевшає пальне
Сьогодні, 18:00
У Маріуполі загарбники взяли у заручники медиків і пацієнтів обласної лікарні
Сьогодні, 17:32
Зарплати російського окупанта вистачить хіба на унітаз: СБУ перехопила ромову загарбника з матір'ю
Сьогодні, 17:18
Зеленський призначив нового керівника Київської військової адміністрації
Сьогодні, 16:56
Схожі новини
З Маріуполя вирвалися перші біженці З Маріуполя вирвалися перші біженці
Сьогодні, 07:17
Гуманітарний вантаж майже доїхав до Маріуполя Гуманітарний вантаж майже доїхав до Маріуполя
13 березень, 21:46
У Росії поширюють фейк про те, що пологовий у Маріуполі не працював: там нібито була база військових У Росії поширюють фейк про те, що пологовий у Маріуполі не працював: там нібито була база військових
10 березень, 18:20
Блінкен порівняв російські обстріли Маріуполя з фашистською блокадою Ленінграду Блінкен порівняв російські обстріли Маріуполя з фашистською блокадою Ленінграду
10 березень, 06:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія виходить із Ради Європи
Сьогодні, 18:49
 0
У Луцьку з'явиться Центр підтримки та евакуації бізнесу
Сьогодні, 18:38
 0
В Україні найближчим часом подешевшає пальне
Сьогодні, 18:00
 0
У Маріуполі загарбники взяли у заручники медиків і пацієнтів обласної лікарні
Сьогодні, 17:32
 0
Зарплати російського окупанта вистачить хіба на унітаз: СБУ перехопила ромову загарбника з матір'ю
Сьогодні, 17:18
 0
Медіа
відео
1/8