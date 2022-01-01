Зеленський призначив нового керівника Київської військової адміністрації

Зеленський призначив нового керівника Київської військової адміністрації
Триває двадцятий день повномасштабного вторгнення російських окупантів на теориторію України. Ворог продовжує нищити наші землі, зокрема небаияких ударів завдає по Києву, адже намагається таким чином захопити владу.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час нового відеозвернення 15 березня.

"Зараз Росія руйнує і себе. Тому що кожен постріл по Україні, кожен удар по Україні - це кроки до самознищення Росії, кроки до самоізоляції, бідності, деградації. РФ залишають всі, хто хоче жити і має чим думати. І науковці, артисти, бізнесмени, програмісти тощо. Такого удару по людському капіталу РФ не переживала вже десятки років", - сказав Верховний головнокомандувач.

"Окупанти продовжують вважати захоплення нашою столиці ключової метою - політичною метою. Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це абсурд абсолютно!", - зазначив Зеленський.

Також він додав, що аби посилити оборону столиці України призначив керівником Киїівської військової адміністрації Олександра Павлюка - Героя України, генерала-лейтенанта, командувача ООС.

"Звільнений голова обласної адміністрації Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву", - підкреслив глава держави.

Президент також зауважив, що кожна з понад 800 російських ракет, які вдарили по нашій державі, є відповіддю на давнє питання про НАТО:

"Про те, чи відкриті насправді для України двері Альянсу. Якби були відкриті, якби це було чесно, то нам не довелось би 20 днів переконувати Альянс, що небо над Україною потрібно закрити", - підсумував Зеленський.


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Теги: Зеленський, звернення
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