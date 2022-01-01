Мінус один: ЗСУ ліквідували російського генерала. ФОТО

Мінус один: ЗСУ ліквідували російського генерала. ФОТО
Збройні сили України ліквідували ще одного генерала Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України.

За повідомленням ЗСУ, прізвище та посада встановлюється. Відомо, що від початку бойових дій українські захисники знищили чотири генерали окупантів.

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Мінус один: ЗСУ ліквідували російського генерала. ФОТО


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Теги: Ворог, генерал, війна
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