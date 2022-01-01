Мінус один: ЗСУ ліквідували російського генерала. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України.



За повідомленням ЗСУ, прізвище та посада встановлюється. Відомо, що від початку бойових дій українські захисники знищили чотири генерали окупантів.



Увага! Фото 18+







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збройні сили України ліквідували ще одного генерала Російської Федерації.Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України.За повідомленням ЗСУ, прізвище та посада встановлюється. Відомо, що від початку бойових дій українські захисники знищили чотири генерали окупантів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію