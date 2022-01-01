Мінус один: ЗСУ ліквідували російського генерала. ФОТО
Сьогодні, 15:40
Збройні сили України ліквідували ще одного генерала Російської Федерації.
Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України.
За повідомленням ЗСУ, прізвище та посада встановлюється. Відомо, що від початку бойових дій українські захисники знищили чотири генерали окупантів.
Увага! Фото 18+
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Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України.
За повідомленням ЗСУ, прізвище та посада встановлюється. Відомо, що від початку бойових дій українські захисники знищили чотири генерали окупантів.
Увага! Фото 18+
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