Російські окупанти атакували аеропорт у Дніпрі





Про це Валентин Резніченко.



"Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Два ракетні удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджено термінал. Масштабні руйнування".



За словами Резніченка, знадобиться багато часу на відновлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 15 березня російські війська завдали два ракетні удари по аеропорту міста Дніпро.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА)"Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Два ракетні удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджено термінал. Масштабні руйнування".За словами Резніченка, знадобиться багато часу на відновлення.

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