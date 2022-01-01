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Російські окупанти атакували аеропорт у Дніпрі

Російські окупанти атакували аеропорт у Дніпрі
У ніч на 15 березня російські війська завдали два ракетні удари по аеропорту міста Дніпро.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко.

"Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Два ракетні удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджено термінал. Масштабні руйнування".

За словами Резніченка, знадобиться багато часу на відновлення.

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Теги: Дніпро, аеропорт, окупанти, удари, Росія, війна, РФ
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