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За день – тисячі дзвінків: СБУ затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні

За день – тисячі дзвінків: СБУ затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні
СБУ затримала хакера, який допомагав окупантам, зокрема, забезпечував мобільний зв’язок в Україні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ України.

За допомогою цього колаборанта ворог:

▪️ анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;
▪️ розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;
▪️ передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.

Як встановила СБУ, за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.

Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.
За день – тисячі дзвінків: СБУ затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні

Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців.
За день – тисячі дзвінків: СБУ затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні

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Теги: Росія, Україна, війна
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