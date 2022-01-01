За день – тисячі дзвінків: СБУ затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні
Сьогодні, 10:26
СБУ затримала хакера, який допомагав окупантам, зокрема, забезпечував мобільний зв’язок в Україні.
Про це повідомляє пресслужба СБУ України.
За допомогою цього колаборанта ворог:
▪️ анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;
▪️ розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;
▪️ передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.
Як встановила СБУ, за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.
Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.
Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ України.
За допомогою цього колаборанта ворог:
▪️ анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;
▪️ розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;
▪️ передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.
Як встановила СБУ, за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.
Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.
Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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За день – тисячі дзвінків: СБУ затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні
Сьогодні, 10:26
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