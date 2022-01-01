За день – тисячі дзвінків: СБУ затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні





Про це повідомляє пресслужба



За допомогою цього колаборанта ворог:



▪️ анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;

▪️ розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;

▪️ передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.



Як встановила СБУ, за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.



Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.



Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. СБУ затримала хакера, який допомагав окупантам, зокрема, забезпечував мобільний зв’язок в Україні.Про це повідомляє пресслужба СБУ України За допомогою цього колаборанта ворог:▪️ анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;▪️ розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;▪️ передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.Як встановила СБУ, за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців.

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