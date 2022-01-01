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«Хотів би скласти зброю – аби не їхати на Суми»: СБУ оприлюднила чергову розмову окупанта

«Хотів би скласти зброю – аби не їхати на Суми»: СБУ оприлюднила чергову розмову окупанта
На нових перехоплених розмовах СБУ чути, як російський солдат-строковик розповідає своїй матері, що в Україну вони в’їхали "без проблем, а ось виїхати не можуть". І тепер їм прийшов наказ висуватися на Суми.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

" А через місто Суми ще ні одна наша колона не виживала. Ніхто, ні одна колона не доїжджала цілою. Якщо все вийде, я б хотів скласти зброю - аби не їхати на Суми", - жаліється російський окупант матері.

Він, як і всі його побратими, наляканий і деморалізований. Хоче додому і розуміє, що підмоги чекати нізвідки.

"А ось назви українських міст, які живуть під обстрілами і бомбардуваннями, але героїчно обороняються, до кінця життя будуть частиною нічних кошмарів рашистів", - наголошують у Службі безпеки України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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