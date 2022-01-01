У Чернігові російські війська обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом





Про це інформує кореспондентка



З її слів, обстріл стався 16 березня близько 10 ранку. В результаті обстрілу загинули як мінімум 10 мирних мешканців.



Нагадаємо, від початку російського вторгнення на Чернігівщині прокуратура порушила як мінімум 200 кримінальних справ, які можна кваліфікувати як військові злочини.



Зазначимо, 15 березня на Бахмаччині окупанти обстріляли працівників агрофірми, які їхали на роботу: 1 людина загинула, 4 отримали трави.



А 14 березня в Мохнатині, що під Черніговом, російські військові обстріляли підлітків, які йшли селом: загинули 17-річні брати-близнюки та 19-річний хлопець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернігові в одному із спальних мікрорайонів міста російські війська обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом.Про це інформує кореспондентка Суспільного з місця події.З її слів, обстріл стався 16 березня близько 10 ранку. В результаті обстрілу загинули як мінімум 10 мирних мешканців.Нагадаємо, від початку російського вторгнення на Чернігівщині прокуратура порушила як мінімум 200 кримінальних справ, які можна кваліфікувати як військові злочини.Зазначимо, 15 березня на Бахмаччині окупанти обстріляли працівників агрофірми, які їхали на роботу: 1 людина загинула, 4 отримали трави.А 14 березня в Мохнатині, що під Черніговом, російські військові обстріляли підлітків, які йшли селом: загинули 17-річні брати-близнюки та 19-річний хлопець.

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