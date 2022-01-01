Україна стала членом «енергетичного Євросоюзу»

Україна стала членом «енергетичного Євросоюзу»
Україна стала частиною енергетичної системи Євросоюзу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Твіттері.

"Завершилось об’єднання української та європейської енергосистем. Тепер наша електроенергія тече в Європу, а європейська – в Україну. Дякую членам ЄС, особисто президентці Еврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарці з питань енергетики Кадрі Сімсон і всім, завдяки кому у нас тепер єдина енергосистема", – написав він.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Європа, енергетичний союз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США і НАТО відправляють в Україну системи протиповітряної оборони, - CNN
Сьогодні, 16:39
Одинадцятирічний захисник хотів вступити до лав тероборони
Сьогодні, 16:37
Україна стала членом «енергетичного Євросоюзу»
Сьогодні, 16:22
Росію виключили з Ради Європи
Сьогодні, 15:59
Повідомили, коли відбудеться прощання із загиблим внаслідок ракетного удару на Рівненщині 31-річним волинянином
Сьогодні, 15:41
Схожі новини
«Європа, будь такою ж міцною, як народ України», – Володимир Зеленський звернувся до європейців. ВІДЕО «Європа, будь такою ж міцною, як народ України», – Володимир Зеленський звернувся до європейців. ВІДЕО
04 березень, 21:44
Росія поставила світ на межу ядерного Армагедону, – Стефанчук закликав закрити небо над Україною Росія поставила світ на межу ядерного Армагедону, – Стефанчук закликав закрити небо над Україною
04 березень, 09:59
У РФ заявили, що європейські виші почали відраховувати російських студентів У РФ заявили, що європейські виші почали відраховувати російських студентів
01 березень, 03:45
У Європі ще 6 країн закрили небо для російських літаків У Європі ще 6 країн закрили небо для російських літаків
27 лютий, 12:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські окупанти обстріляли евакуаційну колону з Маріуполя, є загиблі
Сьогодні, 17:21
 0
На кордоні виявили бейбі-бокс з дорослим чоловіком. ФОТО
Сьогодні, 17:04
 0
На окупованих територіях у школах скасовують уроки української мови та державної історії
Сьогодні, 16:57
 0
США і НАТО відправляють в Україну системи протиповітряної оборони, - CNN
Сьогодні, 16:39
 0
Одинадцятирічний захисник хотів вступити до лав тероборони
Сьогодні, 16:37
 0
Медіа
відео
1/8