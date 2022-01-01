Україна стала членом «енергетичного Євросоюзу»
Сьогодні, 16:22
Україна стала частиною енергетичної системи Євросоюзу.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Твіттері.
"Завершилось об’єднання української та європейської енергосистем. Тепер наша електроенергія тече в Європу, а європейська – в Україну. Дякую членам ЄС, особисто президентці Еврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарці з питань енергетики Кадрі Сімсон і всім, завдяки кому у нас тепер єдина енергосистема", – написав він.
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Твіттері.
"Завершилось об’єднання української та європейської енергосистем. Тепер наша електроенергія тече в Європу, а європейська – в Україну. Дякую членам ЄС, особисто президентці Еврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарці з питань енергетики Кадрі Сімсон і всім, завдяки кому у нас тепер єдина енергосистема", – написав він.
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