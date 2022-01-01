За день з Маріуполя виїхали майже 11 тисяч людей

Протягом дня 16 березня з Маріуполя до Запоріжжя виїхало близько 11 тисяч людей.Про це повідомляють на сторінці ЗСУ, з посиланням на Маріупольську міськраду.Близько 2500 тисяч легкових машин виїхали з Маріуполя у бік Запоріжжя. Крім того, для тих, хто добрався своїм ходом до Бердянська і з різних причин не зміг продовжити рух далі, організували автобуси, які зараз їдуть до Запоріжжя у супроводі православних священиків. Усього 15 автобусів повних людей, з яких 3 автобуси з дітьми.Всі, хто приїде до Запоріжжя, зможуть отримати необхідну допомогу у центрах підтримки за адресами:- м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку)- м. Запоріжжя, Ореховське шосе, 27 (Епіцентр)Контакт-центр: 0800 503 508 (цілодобово).