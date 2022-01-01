За день з Маріуполя виїхали майже 11 тисяч людей

За день з Маріуполя виїхали майже 11 тисяч людей
Протягом дня 16 березня з Маріуполя до Запоріжжя виїхало близько 11 тисяч людей.

Про це повідомляють на сторінці ЗСУ, з посиланням на Маріупольську міськраду.

Близько 2500 тисяч легкових машин виїхали з Маріуполя у бік Запоріжжя. Крім того, для тих, хто добрався своїм ходом до Бердянська і з різних причин не зміг продовжити рух далі, організували автобуси, які зараз їдуть до Запоріжжя у супроводі православних священиків. Усього 15 автобусів повних людей, з яких 3 автобуси з дітьми.

Всі, хто приїде до Запоріжжя, зможуть отримати необхідну допомогу у центрах підтримки за адресами:
- м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку)
- м. Запоріжжя, Ореховське шосе, 27 (Епіцентр)

Контакт-центр: 0800 503 508 (цілодобово).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Маріуполь, евакуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Сарнах пролунали вибухи: вдарили ракетами
Сьогодні, 22:58
Російські окупанти взяли в полон відому волонтерку Юлію Паєвську
Сьогодні, 22:26
За день з Маріуполя виїхали майже 11 тисяч людей
Сьогодні, 22:15
Міністерство оборони Росії поширює фейк про українських силовиків
Сьогодні, 22:01
Юрій Погуляйко пояснив, чому на Волині відновлюють продаж пива і вина
Сьогодні, 21:40
Схожі новини
У Маріуполі обстріляли «зелений коридор» і вдруге зірвали евакуацію У Маріуполі обстріляли «зелений коридор» і вдруге зірвали евакуацію
06 березень, 16:05
У Маріуполі почалася евакуація мирного населення У Маріуполі почалася евакуація мирного населення
05 березень, 09:55
У центрі Маріуполя загарбники знищили драматичний театр, де ховалися сотні людей У центрі Маріуполя загарбники знищили драматичний театр, де ховалися сотні людей
Сьогодні, 19:08
Російські окупанти обстріляли евакуаційну колону з Маріуполя, є загиблі Російські окупанти обстріляли евакуаційну колону з Маріуполя, є загиблі
Сьогодні, 17:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Камінь-Каширщині попрощалися із загиблим воїном
Сьогодні, 23:41
 0
В Україні не підвищуватимуть тарифи на електроенергію у воєнний час
Сьогодні, 23:10
 0
У Сарнах пролунали вибухи: вдарили ракетами
Сьогодні, 22:58
 0
Російські окупанти взяли в полон відому волонтерку Юлію Паєвську
Сьогодні, 22:26
 0
За день з Маріуполя виїхали майже 11 тисяч людей
Сьогодні, 22:15
 0
Медіа
відео
1/8