За день з Маріуполя виїхали майже 11 тисяч людей
Сьогодні, 22:15
Протягом дня 16 березня з Маріуполя до Запоріжжя виїхало близько 11 тисяч людей.
Про це повідомляють на сторінці ЗСУ, з посиланням на Маріупольську міськраду.
Близько 2500 тисяч легкових машин виїхали з Маріуполя у бік Запоріжжя. Крім того, для тих, хто добрався своїм ходом до Бердянська і з різних причин не зміг продовжити рух далі, організували автобуси, які зараз їдуть до Запоріжжя у супроводі православних священиків. Усього 15 автобусів повних людей, з яких 3 автобуси з дітьми.
Всі, хто приїде до Запоріжжя, зможуть отримати необхідну допомогу у центрах підтримки за адресами:
- м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку)
- м. Запоріжжя, Ореховське шосе, 27 (Епіцентр)
Контакт-центр: 0800 503 508 (цілодобово).
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Про це повідомляють на сторінці ЗСУ, з посиланням на Маріупольську міськраду.
Близько 2500 тисяч легкових машин виїхали з Маріуполя у бік Запоріжжя. Крім того, для тих, хто добрався своїм ходом до Бердянська і з різних причин не зміг продовжити рух далі, організували автобуси, які зараз їдуть до Запоріжжя у супроводі православних священиків. Усього 15 автобусів повних людей, з яких 3 автобуси з дітьми.
Всі, хто приїде до Запоріжжя, зможуть отримати необхідну допомогу у центрах підтримки за адресами:
- м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку)
- м. Запоріжжя, Ореховське шосе, 27 (Епіцентр)
Контакт-центр: 0800 503 508 (цілодобово).
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