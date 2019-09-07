Російські окупанти взяли в полон відому волонтерку Юлію Паєвську

Російські загарбники взяли в полон парамедика і відому волонтерку Юлію Паєвську з псевдо "Тайра".Волонетрка разом з водієм швидкої потрапила в засідку рашистів. Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко."Тактика рашистів абсолютно зрозуміла і передбачувана: вони будуть зараз максимально викрадати цивільних , медиків, керівників місцевих органів влади і вимагати за них викуп- жирних військових, льотчиків, всіх, хто може свідчити про злочини Путіна. Так рашисти діяли завжди. Це терористи , це сомалійські пірати, яким надто довго сходили з рук їх злочини", - йдеться у повідомленні.