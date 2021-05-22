В Україні не підвищуватимуть тарифи на електроенергію у воєнний час





Про це в інтерв’ю Герман Галущенко.



"Безумовно, ніхто тарифи не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який би допоміг усім генераціям спокійно пройти цей період", – заявив міністр.



Він зазначив, що схиляється до збереження діючої моделі спецзобов'язань з постачання населенню на ринку електроенергії. Але додав, що падіння рівня розрахунків за електроенергію позначилося і на генерації "Укргідроенерго" та "Енергоатома", які беруть участь у ПСО .



"Є питання, як це все збалансувати. Ми працюємо над цим. Є радикальні ідеї, але я прихильник того, що треба утримати механізм, який є", – зазначив міністр.



За словами Галущенка, рівень розрахунків на ринку електроенергії з початку війни впав на 30%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна не збирається підвищувати ціни на електроенергію для населення в умовах розв'язаної Росією війни.Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів міністр енергетики"Безумовно, ніхто тарифи не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який би допоміг усім генераціям спокійно пройти цей період", – заявив міністр.Він зазначив, що схиляється до збереження діючої моделі спецзобов'язань з постачання населенню на ринку електроенергії. Але додав, що падіння рівня розрахунків за електроенергію позначилося і на генерації "Укргідроенерго" та "Енергоатома", які беруть участь у ПСО ."Є питання, як це все збалансувати. Ми працюємо над цим. Є радикальні ідеї, але я прихильник того, що треба утримати механізм, який є", – зазначив міністр.За словами Галущенка, рівень розрахунків на ринку електроенергії з початку війни впав на 30%.

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