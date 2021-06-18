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На Камінь-Каширщині попрощалися із загиблим воїном

На Камінь-Каширщині попрощалися із загиблим воїном
15 березня у Храмі Святого Миколая м. Камінь-Каширського відслужили чин відспівування загиблого воїна Миколи Цюрика, який мужньо боровся за перемогу України.

Про це повідомляють на сторінці храму ПЦУ і селі Раків Ліс.

Чин похорону звершили старший декан Камінь-Каширського району митрофорний протоієрей Микола Смолярчук, декан любешівський Юрій Устимчук та декан старовижівський Іван Зеленко та інше духовенство.

Нагадаємо, Герой загинув 12 березня у боях з російськими окупантами. 15 березня у районі оголосили триденну жалобу за загиблим 40-річним Героєм.

Бійця поховали на місцевому кладовищі у Камінь-Каширському.

На Камінь-Каширщині попрощалися із загиблим воїном

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Теги: Камінь-Каширщина, воїн, прощання, похорон, Микола Цюрик
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