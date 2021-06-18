На Камінь-Каширщині попрощалися із загиблим воїном
16 березень, 23:41
15 березня у Храмі Святого Миколая м. Камінь-Каширського відслужили чин відспівування загиблого воїна Миколи Цюрика, який мужньо боровся за перемогу України.
Про це повідомляють на сторінці храму ПЦУ і селі Раків Ліс.
Чин похорону звершили старший декан Камінь-Каширського району митрофорний протоієрей Микола Смолярчук, декан любешівський Юрій Устимчук та декан старовижівський Іван Зеленко та інше духовенство.
Нагадаємо, Герой загинув 12 березня у боях з російськими окупантами. 15 березня у районі оголосили триденну жалобу за загиблим 40-річним Героєм.
Бійця поховали на місцевому кладовищі у Камінь-Каширському.
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Про це повідомляють на сторінці храму ПЦУ і селі Раків Ліс.
Чин похорону звершили старший декан Камінь-Каширського району митрофорний протоієрей Микола Смолярчук, декан любешівський Юрій Устимчук та декан старовижівський Іван Зеленко та інше духовенство.
Нагадаємо, Герой загинув 12 березня у боях з російськими окупантами. 15 березня у районі оголосили триденну жалобу за загиблим 40-річним Героєм.
Бійця поховали на місцевому кладовищі у Камінь-Каширському.
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