На Камінь-Каширщині попрощалися із загиблим воїном

Миколи Цюрика, який мужньо боровся за перемогу України.



Про це повідомляють на



Чин похорону звершили старший декан Камінь-Каширського району митрофорний протоієрей Микола Смолярчук, декан любешівський Юрій Устимчук та декан старовижівський Іван Зеленко та інше духовенство.



Нагадаємо,



Бійця поховали на місцевому кладовищі у Камінь-Каширському.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 березня у Храмі Святого Миколая м. Камінь-Каширського відслужили чин відспівування загиблого воїна, який мужньо боровся за перемогу України.Про це повідомляють на сторінці храму ПЦУ і селі Раків Ліс.Чин похорону звершили старший декан Камінь-Каширського району митрофорний протоієрейдекан любешівськийта декан старовижівськийта інше духовенство.Нагадаємо, Герой загинув 12 березня у боях з російськими окупантами . 15 березня у районі оголосили триденну жалобу за загиблим 40-річним Героєм.Бійця поховали на місцевому кладовищі у Камінь-Каширському.

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