У Сарнах пролунали вибухи: вдарили ракетами
Сьогодні, 22:58
16 березня ввечері у місті Сарни на Рівненщині пролунали вибухи.
Це повідомив міський голова міста Сарни Руслан Серпенінов.
На щастя, як інформує мер, за попередньою інформацією жертв внаслідок цього немає.
Згодом Серпенінов видалив допис з мережі. Натомість ситуацію прокоментував голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Він заявив, що вороги завдали ракетного удару в один із військових інфраструктурних об'єктів у місті Сарни.
"На місці працює комісія, усе під контролем", - доповів Коваль.
До слова, на Рівненщині о 22:04 оголосили повітряну тривогу, а 22:34 був відбій.
Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, на Рівненщині прощалися із загиблими від авіаударів на телевежі в Антополі. Ворог забрав 21 життя, серед них є і волинянин, житель села Сенкевичівка Луцького району.
Зображення ілюстративне.
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Це повідомив міський голова міста Сарни Руслан Серпенінов.
На щастя, як інформує мер, за попередньою інформацією жертв внаслідок цього немає.
Згодом Серпенінов видалив допис з мережі. Натомість ситуацію прокоментував голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Він заявив, що вороги завдали ракетного удару в один із військових інфраструктурних об'єктів у місті Сарни.
"На місці працює комісія, усе під контролем", - доповів Коваль.
До слова, на Рівненщині о 22:04 оголосили повітряну тривогу, а 22:34 був відбій.
Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, на Рівненщині прощалися із загиблими від авіаударів на телевежі в Антополі. Ворог забрав 21 життя, серед них є і волинянин, житель села Сенкевичівка Луцького району.
Зображення ілюстративне.
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Коментарі 2
Йобаний таракан. Приберіть вже його …
Таракан вусатий що робить. Прибрати гниду срочно треба
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