У Сарнах пролунали вибухи: вдарили ракетами





Це повідомив міський голова міста Сарни Руслан Серпенінов.



На щастя, як інформує мер, за попередньою інформацією жертв внаслідок цього немає.



Згодом Серпенінов видалив допис з мережі. Натомість ситуацію прокоментував голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.



Він заявив, що вороги завдали ракетного удару в один із військових інфраструктурних об'єктів у місті Сарни.



"На місці працює комісія, усе під контролем", - доповів Коваль.



До слова, на Рівненщині о 22:04 оголосили повітряну тривогу, а 22:34 був відбій.



Нагадаємо, сьогодні, 16 березня,



Зображення ілюстративне.

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