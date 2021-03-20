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У Сарнах пролунали вибухи: вдарили ракетами

У Сарнах пролунали вибухи: вдарили ракетами
16 березня ввечері у місті Сарни на Рівненщині пролунали вибухи.

Це повідомив міський голова міста Сарни Руслан Серпенінов.

На щастя, як інформує мер, за попередньою інформацією жертв внаслідок цього немає.

Згодом Серпенінов видалив допис з мережі. Натомість ситуацію прокоментував голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Він заявив, що вороги завдали ракетного удару в один із військових інфраструктурних об'єктів у місті Сарни.

"На місці працює комісія, усе під контролем", - доповів Коваль.

До слова, на Рівненщині о 22:04 оголосили повітряну тривогу, а 22:34 був відбій.

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, на Рівненщині прощалися із загиблими від авіаударів на телевежі в Антополі. Ворог забрав 21 життя, серед них є і волинянин, житель села Сенкевичівка Луцького району.

Зображення ілюстративне.

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Теги: Сарни, Рівненщина, вибухи, ракети
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Коментарі 2
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Йобаний таракан. Приберіть вже його …
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Таракан вусатий що робить. Прибрати гниду срочно треба
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