Міністерство оборони Росії поширює фейк про українських силовиків

Міністерство оборони Росії поширює фейк про українських силовиків
Міністерство оборони РФ вигадали та активно поширюють факт про те, що Служба безпеки України нібито «за підтримки західних країн готує провокацію із застосуванням отруйних речовин проти мирних мешканців».

Про це повідомляють в Управлінні Служби Бзезпеки України у Волинській області.

"Цікаво, чи тут не йдеться про тих бойових кажанів-бандерівців, які, за «секретними і дуже точними даними» окупантів, мали переносити біологічну зброю?" - пишуть в СБУ.

Водночас слід звернути увагу, що тези про «провокацію СБУ» з’явились після того, як російські окупанти обстріляли мирну колону біля Маріуполя та скинули бомбу на будівлю міського драмтеатру, де ховалися сотні жінок і дітей.

Тож очевидно, що подібні заяви загарбників - лише спроба відволікти увагу від чергового воєнного злочину. Але жодні фейки не перекриють собою геноцид цивільних мешканців і гуманітарну катастрофу в Маріуполі, який руйнують російські ракети та бомби.

"Офіційно зазначаємо: СБУ навіть в теорії не може готувати жодних провокацій з отруйними речовинами. Бо ми не діємо методами окупантів! Наше завдання - захист України. І ми його успішно виконуємо разом з усім народом. А загарбники і окупанти обов’язково будуть відповідати за свої звірства! І ми зробимо все, щоб суд над ними відбувся в нашому героїчному Маріуполі!" - йдеться у повідомленні.

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Теги: Волинь, війна, Україна, росія, фейк
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