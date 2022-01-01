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Навпроти драмтеатру в Маріуполі за 2 дні до ворожого бомбардування був напис «Діти»

Навпроти драмтеатру в Маріуполі за 2 дні до ворожого бомбардування був напис «Діти»
Згідно із супутниковими знімками, перед та позаду будівлі Маріупольського драматичного театру за два дні до ворожого бомбардування були написи великими літерами російською мовою “Діти”, які було видно з висоти.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на знімки Maxar Technologies, пише УНН.

Так, приватна американська компанія Maxar Technologies розповсюдила супутникові знімки, які, за її словами, були зроблені 14 березня. На знімку видно, що перед фасадом театру в Маріуполі та позаду нього були написи на асфальті — великими літерами білою фарбою “Дети”.

Скоріш за все напис бачили коригувальники вогню та пілоти авіації окупантів.
Навпроти драмтеатру в Маріуполі за 2 дні до ворожого бомбардування був напис «Діти»

Нагадаємо, що російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр. Там у цей час переховувалися люди. За оцінками, йдеться про близько тисячу цивільних маріупольців. Багато маріупольців ховалися в театрі з маленькими дітьми.
Навпроти драмтеатру в Маріуполі за 2 дні до ворожого бомбардування був напис «Діти»

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Теги: Росія, Україна, війна
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