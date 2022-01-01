Коронавірус нікуди не зник, але волиняни вакцинуватися не поспішають. ВІДЕО





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Запасів вистачає, та от вакцинуватися нині люди не поспішають. За словами лікарів, в області рівень імунізації населення від ковіду знизився більш, ніж у 5 разів. Раніше в день щеплювали до 5 тисяч мешканців. Нині такої кількості не назбирається й за тиждень.



«Темпи вакцинації значно знизилися. За минулий тиждень щепилися понад 2 тисячі волинян. Щоденно щеплюється близько 500 волинян», – розповіла заступниця директора обласного Центру контролю та профілактики хвороб Ірина Єнжиєвська.



На Волині працює 86 пунктів щеплень та 8 центрів вакцинації. Ми побували в з одному з них у першій Луцькій поліклініці. Працює пункт щодня з 9-ї ранку до 19-ї. Людей, кажуть, дійсно небагато. У середньому в першій половині дня щеплюють до десятка людей, після обіду приходить більше.



В наявності достатньо вакцин. Є і «Пфайзер», і «Модерна» і «Коронавак». Найбільшим попитом досі користується перша. Окрім того, більшість пацієнтів нині приходять саме по бустерну дозу.



Безкоштовно щепитися у Луцьку можуть і біженці. Для цього варто звернутися у будь-який пункт щеплень і мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.



Медики рекомендують не забувати й про інші щеплення. Особливо це стосується військових та тероборонівців. Адже в умовах воєнного стану є великий ризик заразитися правцем. Летальність хвороби – 70%.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Коронавірус не відступає. Попри воєнні дії в Україні, у медзакладах продовжують лікувати хворих на ковід. Втім, про щеплення на фоні непростих подій люди дещо призабули. На Волині, зокрема, рівень імунізації знизився у понад 5 разів. Як працюють нині пункти щеплень, чи вистачає вакцини та чи не доводиться її списувати через низький попит?Про це пише 12 канал Запасів вистачає, та от вакцинуватися нині люди не поспішають. За словами лікарів, в області рівень імунізації населення від ковіду знизився більш, ніж у 5 разів. Раніше в день щеплювали до 5 тисяч мешканців. Нині такої кількості не назбирається й за тиждень.«Темпи вакцинації значно знизилися. За минулий тиждень щепилися понад 2 тисячі волинян. Щоденно щеплюється близько 500 волинян», – розповіла заступниця директора обласного Центру контролю та профілактики хворобНа Волині працює 86 пунктів щеплень та 8 центрів вакцинації. Ми побували в з одному з них у першій Луцькій поліклініці. Працює пункт щодня з 9-ї ранку до 19-ї. Людей, кажуть, дійсно небагато. У середньому в першій половині дня щеплюють до десятка людей, після обіду приходить більше.В наявності достатньо вакцин. Є і «Пфайзер», і «Модерна» і «Коронавак». Найбільшим попитом досі користується перша. Окрім того, більшість пацієнтів нині приходять саме по бустерну дозу.Безкоштовно щепитися у Луцьку можуть і біженці. Для цього варто звернутися у будь-який пункт щеплень і мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.Медики рекомендують не забувати й про інші щеплення. Особливо це стосується військових та тероборонівців. Адже в умовах воєнного стану є великий ризик заразитися правцем. Летальність хвороби – 70%.

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