Росіяни цілу ніч обстрілювали Рубіжне: горіли 27 будинків, подекуди цілими вулицями

Росіяни влаштували в Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч, пошкодили щонайменше 27 будинків.Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації"Росіяни у ніч із 16 на 17 березня влаштували в Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч. У місті внаслідок російських обстрілів палали щонайменше 27 будинків, подекуди цілими вулицями. Ще мінімум п’ять займань сталися у Попасній, одне – в Сєвєродонецьку", - йдеться у повідомленні.Інформація щодо постраждалих уточнюється.Гайдай зазначив, що російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати. Днями було відкрито вогонь по автобусах з біженцями в Рубіжному, вчора – у напрямку з Маріуполя. Ледве вдалося вивезти жінок та дітей з Попасної. Росіяни лишають можливості залишатися вдома, бо людям вже немає, де жити, не дають людям убезпечити себе.