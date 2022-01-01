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Росіяни цілу ніч обстрілювали Рубіжне: горіли 27 будинків, подекуди цілими вулицями

Росіяни цілу ніч обстрілювали Рубіжне: горіли 27 будинків, подекуди цілими вулицями
Росіяни влаштували в Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч, пошкодили щонайменше 27 будинків.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Росіяни у ніч із 16 на 17 березня влаштували в Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч. У місті внаслідок російських обстрілів палали щонайменше 27 будинків, подекуди цілими вулицями. Ще мінімум п’ять займань сталися у Попасній, одне – в Сєвєродонецьку", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Гайдай зазначив, що російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати. Днями було відкрито вогонь по автобусах з біженцями в Рубіжному, вчора – у напрямку з Маріуполя. Ледве вдалося вивезти жінок та дітей з Попасної. Росіяни лишають можливості залишатися вдома, бо людям вже немає, де жити, не дають людям убезпечити себе.

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Теги: Росія, Україна, війна
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