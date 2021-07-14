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Китай запевняє, що не знав про плани Путіна напасти на Україну

Китай запевняє, що не знав про плани Путіна напасти на Україну
Посол Китайської Народної Республіки в США Цинь Ган переконує, що уряду його країни не було відомо про підготовку Кремля до війни проти України.

Про це китайський дипломат повідомив у своїй публікації у виданні The Washington Post, пише ТСН.

За його словами, розв’язана Росією війна “не на користь” КНР, оскільки Китай є найбільшим торговим партнером як для РФ, так і для України. Окрім цього ця держава є найбільшим імпортером сирої нафти та природного газу у світі.

Цинь Ган заперечує, що Китай знав про підготовку Путіна до війни, погоджувався з російською агресією чи мовчки підтримував її. Він наголосив, що в Україні на момент вторгнення перебувало понад 6 тисяч китайських громадян.

Посол Китаю в США запвеняє, що стосовно України позиція його країни є “об’єктивною та неупередженою” і вона полягає в тому, що необхідно повністю дотримуватися принципів Статуту ООН, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, зокрема й України.

“Якби Китай знав про неминучу кризу, ми б зробили все можливе, щоб запобігти їй”, — заявив він.

У контексті російської агресії в Україні Цинь Ган згадав про ситуацію довкола Тайваню. “Україна — суверенна держава, а Тайвань — невіддільна частина території Китаю. Питання Тайваню — це внутрішня справа Китаю”, - наголосив він.

Нагадаємо, незадовго до вторгнення Росії до України Володимир Путін зустрівся з президентом КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні. Незабаром після цього дві країни оголосили про партнерство без обмежень.

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Теги: Цинь Ган, Китай
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