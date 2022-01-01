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Російське вторгнення: Генштаб доповів про обстановку станом на ранок 17 березня

Російське вторгнення: Генштаб доповів про обстановку станом на ранок 17 березня
Розпочалася двадцять друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів, повідомляють у Генштабі ЗСУ станом на 6 ранку 17 березня.

Інформують, що протягом доби українськими захисниками та захисницями було знищено командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил російської федерації, втрати ворога уточнюються.

Крім того, за попередню добу, завдяки майстерності зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України знищили десять повітряних цілей противника: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня. Інформація щодо типу ще одного збитого літака та загибелі льотчиків уточнюється. Підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують активно діяти з метою позбавлення авіації окупантів змоги панувати у повітрі.

Ворог, не маючи успіху у проведенні наземної операції, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселих районах українських міст.

Російські окупанти продовжують підступно діяти і в інформаційному просторі - здійснюють кібератаки, фізично знищуюють ретранслятори телевізійних та радіосигналів, продовжують масову інформаційну компанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони.

Поряд з цим, противник продовжує активно розповсюджувати дезінформацію про хід ведення, так званої “спеціальної операції” серед власного населення.

Окупаційні війська продовжують нести втрати. Мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення.

Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмовами військовослужбовців збройних сил російської федерації брати участь у війні на території України.

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Теги: Генштаб, ЗСУ
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