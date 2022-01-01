На Сумщині окупанти виганяють людей з домівок, забирають їхню їжу та ріжуть худобу

У селах Сумської області, куди ворог заходить на ночівлю, росіяни вдираються до людських домівок, виганяють мешканців на вулиці та забирають у них їжу.Про цеголова Сумської обласної військової адміністраціїВін додав, що російські окупанти також ріжуть худобу та птицю місцевих мешканців, мародерствують і «поводять себе гірше за фашистів».Живицький зауважив, що 16 березня українські захисники відбивали в росіян Охтирський район: вночі Збройні сили України вибили артилерійські позиції тростянецьких окупантів, а згодом вдалося знищити кілька ворожих САУ та «БУК» у Боромлі та влучити в склад боєприпасів.Також кілька годин поспіль тривав бій за Велику Писарівку — там російські окупанти сьогодні «бачили пекло наяву», додає Живицький.«Кожен орк має розуміти: він прийшов на Сумщину здохнути. Коли нога російського фашиста ступає на нашу землю — це означає його собачу смерть. Це помста за кожну крапельку крові, кожне страждання, кожне переживання наших людей. Наших дітей», — наголосив голова ОВА.