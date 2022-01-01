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На Сумщині окупанти виганяють людей з домівок, забирають їхню їжу та ріжуть худобу

На Сумщині окупанти виганяють людей з домівок, забирають їхню їжу та ріжуть худобу
У селах Сумської області, куди ворог заходить на ночівлю, росіяни вдираються до людських домівок, виганяють мешканців на вулиці та забирають у них їжу.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він додав, що російські окупанти також ріжуть худобу та птицю місцевих мешканців, мародерствують і «поводять себе гірше за фашистів».

Живицький зауважив, що 16 березня українські захисники відбивали в росіян Охтирський район: вночі Збройні сили України вибили артилерійські позиції тростянецьких окупантів, а згодом вдалося знищити кілька ворожих САУ та «БУК» у Боромлі та влучити в склад боєприпасів.

Також кілька годин поспіль тривав бій за Велику Писарівку — там російські окупанти сьогодні «бачили пекло наяву», додає Живицький.

«Кожен орк має розуміти: він прийшов на Сумщину здохнути. Коли нога російського фашиста ступає на нашу землю — це означає його собачу смерть. Це помста за кожну крапельку крові, кожне страждання, кожне переживання наших людей. Наших дітей», — наголосив голова ОВА.

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Теги: Сумщина
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