Українців закликають відписуватися від спільнот, які рекламують російські канали





Про це Центр



"ЦПД при РНБО України закликає всіх користувачів бойкотувати групи та акаунти, які рекламують окупаційні канали. Відписуйтесь та попередьте ваших знайомих", - ідеться в повідомленні.



Так, розміщення модераторами будь-якої групи реклами російських каналів автоматично прирівнюється до того, що позиція адміністрації підтримує загарбницьку. Адже в адміністраторів спільнот завжди є можливість фільтрувати рекламу та обирати, що публікувати, а що - ні.



У ЦПД наголосили, що такі групи небезпечні потенційним відношенням до пропагандистських мереж координованої неавтентичної поведінки, тобто можуть бути прихованою ланкою, яка роками чекала на вказівки перейти до інформаційного наступу.



Крім того, перегляд публікацій у таких групах забезпечує агресорам хорошу статистику, яка підвищує ціну за рекламу.



Центр протидії дезінформації закликає підтримувати українські спільноти, які надсилають кошти з реклами на допомогу Україні.

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