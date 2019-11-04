 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Зеленський запропонував світовій спільноті створити об'єднання U24

Зеленський запропонував світовій спільноті створити об'єднання U24
Під час виступу у Конгресі США президент України Володимир Зеленський звернувся з пропозицією створення нового об'єднання U24.

Про це йдеться у нічному відеозверненні гаранта 17 березня.

Об'єднання гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу швидко і ефективно протягом перших 24 годин.

"Ми не можемо більше довіряти чинним інституціям, тому ми повинні шукати нові гарантії, створювати нові інструменти", - сказав Зеленський і заявив, що Україна довела, що може робити історичні речі.

За його словами, у такий час держава змогла приєднатися до європейської енергомережі. Тепер Україна може користуватися електрикою з ЄС.

"Ми йшли до цього десятки років, і нарешті це відбулося. Я вдячний усім енергетикам, хто працював на цей результат. Ми вже працюємо над програмами відновлення нашої країни після війни. Я обіцяю кожному українцю, який втратив свій дім внаслідок бойових дій, що Україна відновить усе", - запевнив Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: U24, Зеленський, Конгрес, США, об'єднання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми», – Зеленський
Сьогодні, 01:00
На Київщині ЗСУ знищили два російські літаки
Сьогодні, 00:44
На території Білорусі окупанти розміщують ракетні комплекси: яка ситуація станом на 00:00 17 березня
Сьогодні, 00:33
На Камінь-Каширщині попрощалися із загиблим воїном
16 березень, 23:41
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українців закликають відписуватися від спільнот, які рекламують російські канали
Сьогодні, 02:37
Зеленський запропонував світовій спільноті створити об'єднання U24
Сьогодні, 01:25
«Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми», – Зеленський
Сьогодні, 01:00
На Київщині ЗСУ знищили два російські літаки
Сьогодні, 00:44
На території Білорусі окупанти розміщують ракетні комплекси: яка ситуація станом на 00:00 17 березня
Сьогодні, 00:33
Схожі новини
США запропонували Зеленському евакуацію, але він відмовився США запропонували Зеленському евакуацію, але він відмовився
26 лютий, 06:32
Трамп заявив, що хоче приїзду Зеленського до Білого дому Трамп заявив, що хоче приїзду Зеленського до Білого дому
04 листопад, 2019, 06:13
Конгрес США закликав Барака Обаму підтримати Україну Конгрес США закликав Барака Обаму підтримати Україну
15 грудень, 2014, 23:08
«Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми», – Зеленський «Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми», – Зеленський
Сьогодні, 01:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українців закликають відписуватися від спільнот, які рекламують російські канали
Сьогодні, 02:37
 0
Зеленський запропонував світовій спільноті створити об'єднання U24
Сьогодні, 01:25
 0
«Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми», – Зеленський
Сьогодні, 01:00
 0
На Київщині ЗСУ знищили два російські літаки
Сьогодні, 00:44
 0
На території Білорусі окупанти розміщують ракетні комплекси: яка ситуація станом на 00:00 17 березня
Сьогодні, 00:33
 0
Медіа
відео
1/8