Зеленський запропонував світовій спільноті створити об'єднання U24

Володимир Зеленський звернувся з пропозицією створення нового об'єднання U24.



Про це йдеться у нічному відеозверненні гаранта 17 березня.



Об'єднання гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу швидко і ефективно протягом перших 24 годин.



"Ми не можемо більше довіряти чинним інституціям, тому ми повинні шукати нові гарантії, створювати нові інструменти", - сказав Зеленський і заявив, що Україна довела, що може робити історичні речі.



За його словами,



"Ми йшли до цього десятки років, і нарешті це відбулося. Я вдячний усім енергетикам, хто працював на цей результат. Ми вже працюємо над програмами відновлення нашої країни після війни. Я обіцяю кожному українцю, який втратив свій дім внаслідок бойових дій, що Україна відновить усе", - запевнив Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час виступу у Конгресі США президент Українизвернувся з пропозицією створення нового об'єднання U24.Про це йдеться у нічному відеозверненні гаранта 17 березня.Об'єднання гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу швидко і ефективно протягом перших 24 годин."Ми не можемо більше довіряти чинним інституціям, тому ми повинні шукати нові гарантії, створювати нові інструменти", - сказав Зеленський і заявив, що Україна довела, що може робити історичні речі.За його словами, у такий час держава змогла приєднатися до європейської енергомережі . Тепер Україна може користуватися електрикою з ЄС."Ми йшли до цього десятки років, і нарешті це відбулося. Я вдячний усім енергетикам, хто працював на цей результат. Ми вже працюємо над програмами відновлення нашої країни після війни. Я обіцяю кожному українцю, який втратив свій дім внаслідок бойових дій, що Україна відновить усе", - запевнив Зеленський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію