Зеленський запропонував світовій спільноті створити об'єднання U24
Сьогодні, 01:25
Під час виступу у Конгресі США президент України Володимир Зеленський звернувся з пропозицією створення нового об'єднання U24.
Про це йдеться у нічному відеозверненні гаранта 17 березня.
Об'єднання гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу швидко і ефективно протягом перших 24 годин.
"Ми не можемо більше довіряти чинним інституціям, тому ми повинні шукати нові гарантії, створювати нові інструменти", - сказав Зеленський і заявив, що Україна довела, що може робити історичні речі.
За його словами, у такий час держава змогла приєднатися до європейської енергомережі. Тепер Україна може користуватися електрикою з ЄС.
"Ми йшли до цього десятки років, і нарешті це відбулося. Я вдячний усім енергетикам, хто працював на цей результат. Ми вже працюємо над програмами відновлення нашої країни після війни. Я обіцяю кожному українцю, який втратив свій дім внаслідок бойових дій, що Україна відновить усе", - запевнив Зеленський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у нічному відеозверненні гаранта 17 березня.
Об'єднання гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу швидко і ефективно протягом перших 24 годин.
"Ми не можемо більше довіряти чинним інституціям, тому ми повинні шукати нові гарантії, створювати нові інструменти", - сказав Зеленський і заявив, що Україна довела, що може робити історичні речі.
За його словами, у такий час держава змогла приєднатися до європейської енергомережі. Тепер Україна може користуватися електрикою з ЄС.
"Ми йшли до цього десятки років, і нарешті це відбулося. Я вдячний усім енергетикам, хто працював на цей результат. Ми вже працюємо над програмами відновлення нашої країни після війни. Я обіцяю кожному українцю, який втратив свій дім внаслідок бойових дій, що Україна відновить усе", - запевнив Зеленський.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Камінь-Каширщині попрощалися із загиблим воїном
16 березень, 23:41
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зеленський запропонував світовій спільноті створити об'єднання U24
Сьогодні, 01:25
На території Білорусі окупанти розміщують ракетні комплекси: яка ситуація станом на 00:00 17 березня
Сьогодні, 00:33
Медіа