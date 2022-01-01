На Київщині ЗСУ знищили два російські літаки





Про це



Протягом доби, 16 березня, російська армія втратила понад десять повітряних цілей.



"Щойно в небі над Київщиною було знищено СУ-15 і підбито СУ-35 противника. Усього за добу мінус понад 10 повітряних цілей РФ!" – йдеться в повідомленні головнокомандувача Збройних Сил України, генерала Валерія Залужного.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У небі над Київщиною знищили СУ-25 та підбили СУ-35 російських окупантів.Про це інформують у Генштабі ЗСУ.Протягом доби, 16 березня, російська армія втратила понад десять повітряних цілей."Щойно в небі над Київщиною було знищено СУ-15 і підбито СУ-35 противника. Усього за добу мінус понад 10 повітряних цілей РФ!" – йдеться в повідомленні головнокомандувача Збройних Сил України, генерала

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