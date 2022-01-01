 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Київщині ЗСУ знищили два російські літаки

На Київщині ЗСУ знищили два російські літаки
У небі над Київщиною знищили СУ-25 та підбили СУ-35 російських окупантів.

Про це інформують у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби, 16 березня, російська армія втратила понад десять повітряних цілей.

"Щойно в небі над Київщиною було знищено СУ-15 і підбито СУ-35 противника. Усього за добу мінус понад 10 повітряних цілей РФ!" – йдеться в повідомленні головнокомандувача Збройних Сил України, генерала Валерія Залужного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЗСУ, Київщина, російські літаки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми», – Зеленський
Сьогодні, 01:00
На території Білорусі окупанти розміщують ракетні комплекси: яка ситуація станом на 00:00 17 березня
Сьогодні, 00:33
На Камінь-Каширщині попрощалися із загиблим воїном
16 березень, 23:41
В Україні не підвищуватимуть тарифи на електроенергію у воєнний час
16 березень, 23:10
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми», – Зеленський
Сьогодні, 01:00
На Київщині ЗСУ знищили два російські літаки
Сьогодні, 00:44
На території Білорусі окупанти розміщують ракетні комплекси: яка ситуація станом на 00:00 17 березня
Сьогодні, 00:33
17 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Камінь-Каширщині попрощалися із загиблим воїном
16 березень, 23:41
Схожі новини
На «Ягодині» вилучили мільйон доларів, гроші передали армії На «Ягодині» вилучили мільйон доларів, гроші передали армії
16 березень, 17:57
На визначених напрямках перейшли у контрнаступ, – Генштаб ЗСУ про оперативну обстановку на вечір 15 березня На визначених напрямках перейшли у контрнаступ, – Генштаб ЗСУ про оперативну обстановку на вечір 15 березня
15 березень, 20:58
Росіяни зазнали ганебної поразки: ЗСУ відбили спробу штурму Харкова Росіяни зазнали ганебної поразки: ЗСУ відбили спробу штурму Харкова
15 березень, 19:23
Ворог без успіху намагається захопити українські позиції: яка ситуація станом на 12:00 15 березня Ворог без успіху намагається захопити українські позиції: яка ситуація станом на 12:00 15 березня
15 березень, 14:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми», – Зеленський
Сьогодні, 01:00
 0
На Київщині ЗСУ знищили два російські літаки
Сьогодні, 00:44
 0
На території Білорусі окупанти розміщують ракетні комплекси: яка ситуація станом на 00:00 17 березня
Сьогодні, 00:33
 0
17 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Камінь-Каширщині попрощалися із загиблим воїном
16 березень, 23:41
 0
Медіа
відео
1/8