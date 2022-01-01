 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

«Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми», – Зеленський

«Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми», – Зеленський
16 березня у Бердянську відбулася акція протесту проти окупантів РФ. Тисячі хоробрих мирних людей вийшли проти озброєних військових. Президент України Володимир Зеленський зауважує, що це дуже важливо.

Про це він розповів у нічному відеозверненні 17 березня.

Вдалося звільнити з полону мера Мелітополя Івана Федорова, якого російські окупанти хотіли схилити до колаборації. Президент Володимир Зеленський розмовляв з ним телефоном 16 березня.

Російські війська мають такі втрати в Україні, яких не було у Сирії, Чечні. Зеленський звернувся до російських контрактників і сказав, що вони ще можуть скласти зброю, адже це краще, ніж померти.

Гуманітарні коридори 16 березня не працювали. Російські військові не дотримувалися тиші.

"Ми не можемо підставляти людей під розстріл на дорозі. Для російських людей немає такого злочину, який би вони не здійснили. Ми забираємо маріупольців, яким вдалося вирватися у Бердянськ. Це понад 6 тисяч маріупольців. Російські військові намагалися зірвати і цей рух, вони відкрили мінометний вогонь на ділянці дороги між Василівкою і Кам'янським у Запорізькій області. Тільки дивом загиблих немає, але 5 жителів - поранені, серед них - двоє дітей", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що у Чернігові окупанти обстріляли мирних людей, які просто стояли в черзі за хлібом, внаслідок цього - 10 загиблих.

У блокадному Маріуполі російська авіація цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі міста, де ховалися від обстрілів сотні людей. Будівля зруйнована, кількість загиблих ще невідома.

"Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми: нашим Маріуполем, нашою Донецькою областю", - сказав Зеленський і порівняв блокаду Маріуполя із блокадою Ленінграда у часи Другої світової війни.

"Ми не забудемо кожного, чиє життя забрали окупанти, не пробачимо жодної вбитої душі", - сказав глава держави.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Зеленський, звернення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Київщині ЗСУ знищили два російські літаки
Сьогодні, 00:44
На території Білорусі окупанти розміщують ракетні комплекси: яка ситуація станом на 00:00 17 березня
Сьогодні, 00:33
На Камінь-Каширщині попрощалися із загиблим воїном
16 березень, 23:41
В Україні не підвищуватимуть тарифи на електроенергію у воєнний час
16 березень, 23:10
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми», – Зеленський
Сьогодні, 01:00
На Київщині ЗСУ знищили два російські літаки
Сьогодні, 00:44
На території Білорусі окупанти розміщують ракетні комплекси: яка ситуація станом на 00:00 17 березня
Сьогодні, 00:33
17 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Камінь-Каширщині попрощалися із загиблим воїном
16 березень, 23:41
Схожі новини
Зеленський призначив нового керівника Київської військової адміністрації Зеленський призначив нового керівника Київської військової адміністрації
15 березень, 16:56
Для всього бізнесу скасують перевірки: Зеленський анонсував податкову реформу Для всього бізнесу скасують перевірки: Зеленський анонсував податкову реформу
15 березень, 02:30
За 19 днів російська армія втратила в Україні більше, ніж за роки у Чечні, – Зеленський За 19 днів російська армія втратила в Україні більше, ніж за роки у Чечні, – Зеленський
15 березень, 01:39
Вперше звання Герой України посмертно присвоїли жінці Вперше звання Герой України посмертно присвоїли жінці
13 березень, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми», – Зеленський
Сьогодні, 01:00
 0
На Київщині ЗСУ знищили два російські літаки
Сьогодні, 00:44
 0
На території Білорусі окупанти розміщують ракетні комплекси: яка ситуація станом на 00:00 17 березня
Сьогодні, 00:33
 0
17 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Камінь-Каширщині попрощалися із загиблим воїном
16 березень, 23:41
 0
Медіа
відео
1/8