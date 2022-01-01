«Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми», – Зеленський

Володимир Зеленський зауважує, що це дуже важливо.



Про це він розповів у нічному відеозверненні 17 березня.



Вдалося звільнити з полону мера Мелітополя Івана Федорова, якого російські окупанти хотіли схилити до колаборації. Президент Володимир Зеленський розмовляв з ним телефоном 16 березня.



Російські війська мають такі втрати в Україні, яких не було у Сирії, Чечні. Зеленський звернувся до російських контрактників і сказав, що вони ще можуть скласти зброю, адже це краще, ніж померти.



Гуманітарні коридори 16 березня не працювали. Російські військові не дотримувалися тиші.



"Ми не можемо підставляти людей під розстріл на дорозі. Для російських людей немає такого злочину, який би вони не здійснили. Ми забираємо маріупольців, яким вдалося вирватися у Бердянськ. Це понад 6 тисяч маріупольців. Російські військові намагалися зірвати і цей рух, вони відкрили мінометний вогонь на ділянці дороги між Василівкою і Кам'янським у Запорізькій області. Тільки дивом загиблих немає, але 5 жителів - поранені, серед них - двоє дітей", - сказав Зеленський.



Він нагадав, що



У блокадному Маріуполі



"Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми: нашим Маріуполем, нашою Донецькою областю", - сказав Зеленський і порівняв блокаду Маріуполя із блокадою Ленінграда у часи Другої світової війни.



"Ми не забудемо кожного, чиє життя забрали окупанти, не пробачимо жодної вбитої душі", - сказав глава держави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 березня у Бердянську відбулася акція протесту проти окупантів РФ. Тисячі хоробрих мирних людей вийшли проти озброєних військових. Президент Українизауважує, що це дуже важливо.Про це він розповів у нічному відеозверненні 17 березня.якого російські окупанти хотіли схилити до колаборації. Президент Володимир Зеленський розмовляв з ним телефоном 16 березня.Російські війська мають такі втрати в Україні, яких не було у Сирії, Чечні. Зеленський звернувся до російських контрактників і сказав, що вони ще можуть скласти зброю, адже це краще, ніж померти.Гуманітарні коридори 16 березня не працювали. Російські військові не дотримувалися тиші."Ми не можемо підставляти людей під розстріл на дорозі. Для російських людей немає такого злочину, який би вони не здійснили. Ми забираємо маріупольців, яким вдалося вирватися у Бердянськ. Це понад 6 тисяч маріупольців. Російські військові намагалися зірвати і цей рух, вони відкрили мінометний вогонь на ділянці дороги між Василівкою і Кам'янським у Запорізькій області. Тільки дивом загиблих немає, але 5 жителів - поранені, серед них - двоє дітей", - сказав Зеленський.Він нагадав, що у Чернігові окупанти обстріляли мирних людей, які просто стояли в черзі за хлібом , внаслідок цього - 10 загиблих.У блокадному Маріуполі російська авіація цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі міста, де ховалися від обстрілів сотні людей. Будівля зруйнована, кількість загиблих ще невідома."Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми: нашим Маріуполем, нашою Донецькою областю", - сказав Зеленський і порівняв блокаду Маріуполя із блокадою Ленінграда у часи Другої світової війни."Ми не забудемо кожного, чиє життя забрали окупанти, не пробачимо жодної вбитої душі", - сказав глава держави.

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