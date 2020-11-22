Чоловік з Волині намагався «купити» виїзд з України за 500 доларів

Чоловік з Волині намагався «купити» виїзд з України за 500 доларів
Днями 29-річному жителю Ковеля повідомили про підозру у пропозиції і наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, військовозобов'язаний чоловік 01 березня 2022 року, попри встановлену чинним законодавством заборону, намагався виїхати з України у Республіку Польща через пункт пропуску «Ягодин».

Аби вирішити це питання, він надав 500 доларів США неправомірної вигоди інспектору прикордонної служби.

Прикордонник одразу повідомив про вчинення злочину на лінію «102».

Зауважимо, що санкцією частини 1 статті 369 КК України за пропозицію та надання службовій особі неправомірної вигоди передбачено покарання аж до чотирьох років позбавлення волі.



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Теги: хабар, кордон
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