Чоловік з Волині намагався «купити» виїзд з України за 500 доларів

Днями 29-річному жителю Ковеля повідомили про підозру у пропозиції і наданні неправомірної вигоди службовій особі.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.За даними слідства, військовозобов'язаний чоловік 01 березня 2022 року, попри встановлену чинним законодавством заборону, намагався виїхати з України у Республіку Польща через пункт пропуску «Ягодин».Аби вирішити це питання, він надав 500 доларів США неправомірної вигоди інспектору прикордонної служби.Прикордонник одразу повідомив про вчинення злочину на лінію «102».Зауважимо, що санкцією частини 1 статті 369 КК України за пропозицію та надання службовій особі неправомірної вигоди передбачено покарання аж до чотирьох років позбавлення волі.