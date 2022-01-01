Під Харковом Росія поцілила у школу та будинок культури, є поранені

У Мерефі, що біля Харкова, о 3:30 ранку 17 березня внаслідок російського обстрілу зруйновано школу та будинок культури, пошкоджені сусідні будинки, є поранені серед військових.Про це розповів Мереф'янської громади"Влучили у центр будинку культури, від нього нічого не лишилося. У ньому були люди. З цивільних, слава Богу, жертв немає, є серед військових. Цивільні встигли вибігти до руйнувань, військових відправили до лікарні", - сказав Сітов.Поруч із будинком культури постраждали корпуси інституту овочівництва та баштанництва.Другий удар завдали по школі, там без жертв. Пожежу у школі продовжують гасити."Поруч з БК – інститут овочівництва і баштанництва, вікон немає, даху немає, довкола все зруйноване... Другий удар був по школі, найбільша школа у мене, влучання у центр школи. Там нікого не було, але школа зараз горить, вона дерев'яна, старовинна, нині гасимо", - розповів голова громади.