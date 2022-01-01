Під Харковом Росія поцілила у школу та будинок культури, є поранені
Сьогодні, 07:29
У Мерефі, що біля Харкова, о 3:30 ранку 17 березня внаслідок російського обстрілу зруйновано школу та будинок культури, пошкоджені сусідні будинки, є поранені серед військових.
Про це розповів Мереф'янської громади Веніамін Сітов "Суспільному"
"Влучили у центр будинку культури, від нього нічого не лишилося. У ньому були люди. З цивільних, слава Богу, жертв немає, є серед військових. Цивільні встигли вибігти до руйнувань, військових відправили до лікарні", - сказав Сітов.
Поруч із будинком культури постраждали корпуси інституту овочівництва та баштанництва.
Другий удар завдали по школі, там без жертв. Пожежу у школі продовжують гасити.
"Поруч з БК – інститут овочівництва і баштанництва, вікон немає, даху немає, довкола все зруйноване... Другий удар був по школі, найбільша школа у мене, влучання у центр школи. Там нікого не було, але школа зараз горить, вона дерев'яна, старовинна, нині гасимо", - розповів голова громади.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів Мереф'янської громади Веніамін Сітов "Суспільному"
"Влучили у центр будинку культури, від нього нічого не лишилося. У ньому були люди. З цивільних, слава Богу, жертв немає, є серед військових. Цивільні встигли вибігти до руйнувань, військових відправили до лікарні", - сказав Сітов.
Поруч із будинком культури постраждали корпуси інституту овочівництва та баштанництва.
Другий удар завдали по школі, там без жертв. Пожежу у школі продовжують гасити.
"Поруч з БК – інститут овочівництва і баштанництва, вікон немає, даху немає, довкола все зруйноване... Другий удар був по школі, найбільша школа у мене, влучання у центр школи. Там нікого не було, але школа зараз горить, вона дерев'яна, старовинна, нині гасимо", - розповів голова громади.
Зображення ілюстративне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Під Харковом Росія поцілила у школу та будинок культури, є поранені
Сьогодні, 07:29
Медіа