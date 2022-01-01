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Рештки збитої ракети впали на київську багатоповерхівку. ФОТО

Рештки збитої ракети впали на київську багатоповерхівку. ФОТО
У Києві внаслідок падіння залишків збитої російської ракети сталося руйнування та загоряння у багатоповерхівці.

Про це повідомляє ДСНС України.

Повідомлення про прожежу надійшло близько 05:00. Вогонь вдалося приборкати близько 05:50.

"Внаслідок падіння залишків збитої ракети, сталося руйнування конструкцій будинку на 16-му та технічному поверсі, а також загоряння у квартирі на 16-му поверсі, – йдеться у повідомленні.

Загинула одна особа, ще троє постраждали.

Як виглядає багатоповерхівка після влучення уламків ракети.
Рештки збитої ракети впали на київську багатоповерхівку. ФОТО
Рештки збитої ракети впали на київську багатоповерхівку. ФОТО
Рештки збитої ракети впали на київську багатоповерхівку. ФОТО
Рештки збитої ракети впали на київську багатоповерхівку. ФОТО
Рештки збитої ракети впали на київську багатоповерхівку. ФОТО
Рештки збитої ракети впали на київську багатоповерхівку. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна
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