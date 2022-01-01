Рештки збитої ракети впали на київську багатоповерхівку. ФОТО





Про це повідомляє



Повідомлення про прожежу надійшло близько 05:00. Вогонь вдалося приборкати близько 05:50.



"Внаслідок падіння залишків збитої ракети, сталося руйнування конструкцій будинку на 16-му та технічному поверсі, а також загоряння у квартирі на 16-му поверсі, – йдеться у повідомленні.



Загинула одна особа, ще троє постраждали.



Як виглядає багатоповерхівка після влучення уламків ракети.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві внаслідок падіння залишків збитої російської ракети сталося руйнування та загоряння у багатоповерхівці.Про це повідомляє ДСНС України.Повідомлення про прожежу надійшло близько 05:00. Вогонь вдалося приборкати близько 05:50."Внаслідок падіння залишків збитої ракети, сталося руйнування конструкцій будинку на 16-му та технічному поверсі, а також загоряння у квартирі на 16-му поверсі, – йдеться у повідомленні.Загинула одна особа, ще троє постраждали.Як виглядає багатоповерхівка після влучення уламків ракети.

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