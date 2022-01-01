За спалювання сухостою відтепер каратимуть як за диверсію

За спалювання сухостою відтепер каратимуть як за диверсію
3 березня 2022 року внесли зміни до Кримінального кодексу України, які посилюють відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану. Зокрема, це стосується і навмисних підпалів, в тому числі й сухої рослинності.

Про це повідомляють в Координаційному центрі Волині.

Так, у статті 113 «Диверсія» до переліку злочинів, вчинених з метою ослаблення держави або інших дій, спрямованих на знищення людей чи завдання шкоди їхньому здоров’ю, відтепер додано і навмисні підпали, в тому числі й сухої рослинності.

В обґрунтуванні йдеться, що під час воєнного стану такі дії становлять додаткову небезпеку, відволікають від виконання бойових завдань підрозділи рятувальників, військових та правоохоронців, а відтак, знижують обороноздатність країни.

Лише за минулу добу до управління ДСНС у Волинській області надійшло майже два десятки звернень про пожежі, спричинені спалюванням сухостою.

Застерігають, що відтепер такі дії розцінюються як кримінальний злочин, який передбачає покарання у вигляді ув'язнення строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

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Теги: Війна, спалювання сухостою, покарання
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