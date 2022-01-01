Вночі над Дніпропетровщиною знищили два російські літаки
Сьогодні, 10:38
Вночі, 17 березня, над Дніпропетровщиною українські військові знищили два російські літаки.
Про це повідомляє пресцентр Повітряного командування "Схід".
"Починаємо ранок з добрих новин. Вночі над Дніпропетровщиною засобами ППО Повітряних Сил знищено два ворожих літаки", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє пресцентр Повітряного командування "Схід".
"Починаємо ранок з добрих новин. Вночі над Дніпропетровщиною засобами ППО Повітряних Сил знищено два ворожих літаки", - йдеться у повідомленні.
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