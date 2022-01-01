Вночі над Дніпропетровщиною знищили два російські літаки





Про це повідомляє пресцентр



"Починаємо ранок з добрих новин. Вночі над Дніпропетровщиною засобами ППО Повітряних Сил знищено два ворожих літаки", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі, 17 березня, над Дніпропетровщиною українські військові знищили два російські літаки.Про це повідомляє пресцентр Повітряного командування "Схід" "Починаємо ранок з добрих новин. Вночі над Дніпропетровщиною засобами ППО Повітряних Сил знищено два ворожих літаки", - йдеться у повідомленні.

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