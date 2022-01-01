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Вночі над Дніпропетровщиною знищили два російські літаки

Вночі над Дніпропетровщиною знищили два російські літаки
Вночі, 17 березня, над Дніпропетровщиною українські військові знищили два російські літаки.

Про це повідомляє пресцентр Повітряного командування "Схід".

"Починаємо ранок з добрих новин. Вночі над Дніпропетровщиною засобами ППО Повітряних Сил знищено два ворожих літаки", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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