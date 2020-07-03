«Святкувати будемо після перемоги»: у Луцьку вино і пиво – далі під забороною

«Святкувати будемо після перемоги»: у Луцьку вино і пиво – далі під забороною
Незважаючи на те, що на Волині дозволили продавати пиво, вино та слабоалкогольні напої, у Луцьку їхній продаж і далі буде під забороною.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Він зауважив, що вчора, 16 березня наказом Волинської обласної військової адміністрації дозволили продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв на території області.

«Однак в Луцьку та Луцькій громаді продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв буде й надалі заборонено. Відповідне розпорядження мною щойно підписано.

У зв'язку з тим, що в Україні триває війна, у всіх населених пунктах в людей на руках величезна кількість зброї, відновлення продажу пива, вина та слабоалкогольних напоїв є не на часі в нашій громаді.

Святкувати будемо після перемоги», - написав міський голова Луцька.

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Теги: алкоголь, пиво, вино, заборона
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Коментарі 10
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Ахметов підар світло по 6.2 сука, цей мудак бля , святкувати? ти дебіл с чого малому бізнесу платити зарплати податки на армію ідіот тупарилий, в маяках в себе заборони мудазвон
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На кожному районі по 32 точькі водкою торгують проснись ти дебіл.
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Підтримую !!!
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Поліщук ти довбойоб
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розумію, що війна, але
1 президент. уряд закликають фопів до роботи.
2 області почергово дозволяють
3 вчора в 18,00 область дозволили
...
треба ж було дочекатись поки:
1 виробники виведуть на маршрути машини з товаром
2 фопи підготують точки до роботи і вернуть найманих працівників

чому одразу після області не повідомити ще вчора шо нічого не буде?

бачу тільки емоції, де логіка у людини?!?
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Справа не в вині.А що Луцьк вже не територія Волинської області.Підтримую заборону,але в такий критичний час дотримуйтесь законів і між собою комунікуйте.Бо це напевно і в інших питаннях є розбіжності,не хотілось би у військовій і оборонній сфері,але є сумніви.Наш мер на кого орієнтується,далі на замайбутніків...До речі підпільний продаж сурогату процвітає...мун.варта,агов...
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Продаж пива обслуговує більше 1000 робочиш місць. Я не розумію чим думає на міський голова, підштовхуємо людей ,ще більше виїжджати за кородон?
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Якого мудрого мера дав нам Бог!!!!!
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Якого мудрого мера дав нам Бог!!! Дякую!
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