«Святкувати будемо після перемоги»: у Луцьку вино і пиво – далі під забороною

Незважаючи на те, що на Волині дозволили продавати пиво, вино та слабоалкогольні напої, у Луцьку їхній продаж і далі буде під забороною.Про це повідомив Луцький міський головаВін зауважив, що вчора, 16 березня наказом Волинської обласної військової адміністрації«Однак в Луцьку та Луцькій громаді продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв буде й надалі заборонено. Відповідне розпорядження мною щойно підписано.У зв'язку з тим, що в Україні триває війна, у всіх населених пунктах в людей на руках величезна кількість зброї, відновлення продажу пива, вина та слабоалкогольних напоїв є не на часі в нашій громаді.Святкувати будемо після перемоги», - написав міський голова Луцька.