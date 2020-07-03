«Святкувати будемо після перемоги»: у Луцьку вино і пиво – далі під забороною
Сьогодні, 10:47
Незважаючи на те, що на Волині дозволили продавати пиво, вино та слабоалкогольні напої, у Луцьку їхній продаж і далі буде під забороною.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Він зауважив, що вчора, 16 березня наказом Волинської обласної військової адміністрації дозволили продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв на території області.
«Однак в Луцьку та Луцькій громаді продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв буде й надалі заборонено. Відповідне розпорядження мною щойно підписано.
У зв'язку з тим, що в Україні триває війна, у всіх населених пунктах в людей на руках величезна кількість зброї, відновлення продажу пива, вина та слабоалкогольних напоїв є не на часі в нашій громаді.
Святкувати будемо після перемоги», - написав міський голова Луцька.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Він зауважив, що вчора, 16 березня наказом Волинської обласної військової адміністрації дозволили продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв на території області.
«Однак в Луцьку та Луцькій громаді продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв буде й надалі заборонено. Відповідне розпорядження мною щойно підписано.
У зв'язку з тим, що в Україні триває війна, у всіх населених пунктах в людей на руках величезна кількість зброї, відновлення продажу пива, вина та слабоалкогольних напоїв є не на часі в нашій громаді.
Святкувати будемо після перемоги», - написав міський голова Луцька.
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Коментарі 10
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Медіа
1 президент. уряд закликають фопів до роботи.
2 області почергово дозволяють
3 вчора в 18,00 область дозволили
...
треба ж було дочекатись поки:
1 виробники виведуть на маршрути машини з товаром
2 фопи підготують точки до роботи і вернуть найманих працівників
чому одразу після області не повідомити ще вчора шо нічого не буде?
бачу тільки емоції, де логіка у людини?!?