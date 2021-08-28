Волинський бізнес підтримує державу: у березні спрямували до бюджетів 454 мільйони податків

За оперативними даними за перші 15 днів березня 2022 року на Волині до бюджетів усіх рівнів сплачено 454 мільйони гривень податкових платежів, які адмініструє Головне управління ДПС у Волинській області.Про це повідомляє Сектор інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.За цей час до держбюджету сплатили 234 мільйони гривень, а до бюджетів громад - 220 мільйонів гривень податків.Сума перерахованих податків – у межах очікуваних показників. Цей момент вказує на відповідальну позицію волинського бізнесу, який в умовах воєнного стану зберігає робочі місця та продовжує здійснювати господарську діяльність.У Головному управлінні ДПС у Волинській області рекомендують усім господарюючим суб’єктам, які мають можливість працювати, виконувати свої податкові зобов’язання своєчасно.Захист суверенітету і незалежності держави вимагає належного фінансового забезпечення,-наголошують у податковій службі.Сьогодні долучитися до фінансування заходів оборонного характеру повинні громадяни, котрі торік отримали доходи, але не сплатили з них податки.Річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2021 рік можна подати впродовж трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану. Така норма передбачена Законом України № 2115–IX "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни".Разом з тим, у податковій службі рекомендують волинянам, котрі мають таку можливість, відзвітуватися про отримані торік доходи через Електронний кабінет вже зараз.Задекларувавши доходи і сплативши ПДФО та військовий збір , громадяни підтримають обороноздатність країни у надскладний час війни з рф.Держава також запропонувала громадянам задекларувати не лише минулорічні доходи, а й на компромісних умовах відзвітуватися про активи, що придбані у минулі податкові періоди за доходи без належного оподаткування.Особи, які задекларують активи, придбані за доходи без сплати податків, за умови перерахування одноразового збору, звільняються від кримінальної, адміністративної та фінансової відповідальності за ухилення від оподаткування в минулому. Тому податкова служба рекомендує скористатися можливістю розпочати історію сумлінного платника податків.Щоб скористатися правом на податкову амністію потрібно заповнити в Електронному кабінеті і подати одноразову добровільну (спеціальну) декларацію, згодом сплатити передбачений спеціальний збір. Про те, як це зробити правильно - детальна інформація в банері «Одноразове добровільне декларування».