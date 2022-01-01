Бомбосховище драмтеатру у Маріуполі витримало, люди виходять живі, – Тарута





Про це повідомив у Сергій Тарута.



"Після страшної ночі невідомості на ранок 22-го дня війни нарешті хороші новини з Маріуполя! Бомбосховище витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живі!", - написав він.



Нагадаємо, що російські окупанти 16 березня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бомбосховище під будівлею драмтеатру у Маріуполі витримало, люди залишилися живими.Про це повідомив у фейсбуці політик, ексглава Донецької ОДА"Після страшної ночі невідомості на ранок 22-го дня війни нарешті хороші новини з Маріуполя! Бомбосховище витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живі!", - написав він.Нагадаємо, що російські окупанти 16 березня скинули високопотужну бомбу на будівлю Драматичного театру міста Маріуполя, де від обстрілу ховалися жителі міста.

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