Бомбосховище драмтеатру у Маріуполі витримало, люди виходять живі, – Тарута
Сьогодні, 11:35
Бомбосховище під будівлею драмтеатру у Маріуполі витримало, люди залишилися живими.
Про це повідомив у фейсбуці політик, ексглава Донецької ОДА Сергій Тарута.
"Після страшної ночі невідомості на ранок 22-го дня війни нарешті хороші новини з Маріуполя! Бомбосховище витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живі!", - написав він.
Нагадаємо, що російські окупанти 16 березня скинули високопотужну бомбу на будівлю Драматичного театру міста Маріуполя, де від обстрілу ховалися жителі міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив у фейсбуці політик, ексглава Донецької ОДА Сергій Тарута.
"Після страшної ночі невідомості на ранок 22-го дня війни нарешті хороші новини з Маріуполя! Бомбосховище витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живі!", - написав він.
Нагадаємо, що російські окупанти 16 березня скинули високопотужну бомбу на будівлю Драматичного театру міста Маріуполя, де від обстрілу ховалися жителі міста.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Вночі над Дніпропетровщиною знищили два російські літаки
Сьогодні, 10:38
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Бомбосховище драмтеатру у Маріуполі витримало, люди виходять живі, – Тарута
Сьогодні, 11:35
Волиняни за грошову винагороду в 500 доларів намагались переправити чоловіків через кордон
Сьогодні, 11:22
Волинський бізнес підтримує державу: у березні спрямували до бюджетів 454 мільйони податків
Сьогодні, 11:13
Медіа