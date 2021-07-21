Нововолинськ услід за Луцьком вирішив не відновлювати продаж пива і вина
Сьогодні, 11:55
На території Нововолинської громади заборонили і надалі продавати будь-який алкоголь. Не зважаючи на те, що вчора, 16 березня наказом Волинської обласної військової адміністрації дозволили продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв на території області.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
У Луцькій громаді сьогодні зранку повідомили про те, що продаж алкоголю і далі буде під забороною. Таке рішення прийняв і виконавчий комітет Нововолинської міської ради.
"Ми живемо в умовах воєнного стану. У місті проживає третина всіх переселенців, які прибули на Волинь. Люди мають зброю. Тому в місті має бути спокій і порядок! Усіх прошу ставитися з розумінням", - сказав Борис Карпус.
Також він наголосив, що підприємці, які порушать заборону і будуть продавати алкоголь, будуть нести відповідальність.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
У Луцькій громаді сьогодні зранку повідомили про те, що продаж алкоголю і далі буде під забороною. Таке рішення прийняв і виконавчий комітет Нововолинської міської ради.
"Ми живемо в умовах воєнного стану. У місті проживає третина всіх переселенців, які прибули на Волинь. Люди мають зброю. Тому в місті має бути спокій і порядок! Усіх прошу ставитися з розумінням", - сказав Борис Карпус.
Також він наголосив, що підприємці, які порушать заборону і будуть продавати алкоголь, будуть нести відповідальність.
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