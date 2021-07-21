Нововолинськ услід за Луцьком вирішив не відновлювати продаж пива і вина





Про це на своїй сторінці у Борис Карпус.



У Луцькій громаді сьогодні зранку повідомили про те, що



"Ми живемо в умовах воєнного стану. У місті проживає третина всіх переселенців, які прибули на Волинь. Люди мають зброю. Тому в місті має бути спокій і порядок! Усіх прошу ставитися з розумінням", - сказав Борис Карпус.



Також він наголосив, що підприємці, які порушать заборону і будуть продавати алкоголь, будуть нести відповідальність.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Нововолинської громади заборонили і надалі продавати будь-який алкоголь. Не зважаючи на те, що вчора, 16 березня наказом Волинської обласної військової адміністрації дозволили продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв на території області.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Нововолинський міський головаУ Луцькій громаді сьогодні зранку повідомили про те, що продаж алкоголю і далі буде під забороною . Таке рішення прийняв і виконавчий комітет Нововолинської міської ради."Ми живемо в умовах воєнного стану. У місті проживає третина всіх переселенців, які прибули на Волинь. Люди мають зброю. Тому в місті має бути спокій і порядок! Усіх прошу ставитися з розумінням", - сказав Борис Карпус.Також він наголосив, що підприємці, які порушать заборону і будуть продавати алкоголь, будуть нести відповідальність.

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