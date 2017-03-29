Окупанти шукають «українські патрони», щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь

Російські окупанти шукають «українські патрони», щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь.



Про це повідомляє Служба безпеки України.



Чергова перехоплена розмова СБУ показує, наскільки деморалізована і розбита армія загарбника.



Окупанти більше не хочуть воювати і ставлять для себе єдине завдання – вижити: «Я тебе по секрету скажу… мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг-другу ноги попрострелить и вернуться в госпиталь в Буденовск…» – ділиться з матір’ю рашист.



Він мріє втекти з поля бою, бо втрати лякають.



Залишки його бригади зараз дислокуються в Миколаївській області. Вони хочуть зайти в місто, проте вже стали небоєздатними: «У нас 120 человек отправили обратно с бригады в госпиталь с ранениями… еще около 320 человек раненых и 350 человек – «200-й» груз».



Як би путін не намагався приховати втрати, проте їхні масштаби лякають навіть російських військових. І що головне – спонукають до втечі з армії.



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