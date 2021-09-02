На Волині з пожежі врятували 85-річного чоловіка
Сьогодні, 13:14
Сьогодні, 17 березня, вранці сталася пожежа в дерев’яному житловому будинку у селі Седлище Камінь-Каширського району. Із неї врятували дідуся.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.
Першим до місця події прибув черговий працівник місцевої пожежної охорони села Седлище. Пожежний-водій Леонід Галушка кинувся в задимлене помешкання на порятунок 85-річного чоловіка, який, за свідченням сусідів, там перебував.
З’ясувалося, що 85-річний пенсіонер вранці увімкнув радіоприймач, згодом приліг на диван і заснув, а коли прокинувся, побачив, що в оселі повно диму. Чоловік намагався вийти, але на порозі упав й не зумів піднятися. Саме там його й виявив працівник МПО Леонід Галушка й витягнув на свіже повітря. Врятований від госпіталізації відмовився.
О 07:23 силами рятувальників 12 ДПРЧ смт Любешів та місцевої пожежної охорони с. Седлище пожежу локалізували, о 07:50 – ліквідували.
Причину встановлюють. Імовірно, вогонь спалахнув через порушення правил технічної експлуатації радіоприймача.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.
Першим до місця події прибув черговий працівник місцевої пожежної охорони села Седлище. Пожежний-водій Леонід Галушка кинувся в задимлене помешкання на порятунок 85-річного чоловіка, який, за свідченням сусідів, там перебував.
З’ясувалося, що 85-річний пенсіонер вранці увімкнув радіоприймач, згодом приліг на диван і заснув, а коли прокинувся, побачив, що в оселі повно диму. Чоловік намагався вийти, але на порозі упав й не зумів піднятися. Саме там його й виявив працівник МПО Леонід Галушка й витягнув на свіже повітря. Врятований від госпіталізації відмовився.
О 07:23 силами рятувальників 12 ДПРЧ смт Любешів та місцевої пожежної охорони с. Седлище пожежу локалізували, о 07:50 – ліквідували.
Причину встановлюють. Імовірно, вогонь спалахнув через порушення правил технічної експлуатації радіоприймача.
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