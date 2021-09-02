На Волині з пожежі врятували 85-річного чоловіка

Сьогодні, 17 березня, вранці сталася пожежа в дерев’яному житловому будинку у селі Седлище Камінь-Каширського району. Із неї врятували дідуся.Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.Першим до місця події прибув черговий працівник місцевої пожежної охорони села Седлище. Пожежний-водійкинувся в задимлене помешкання на порятунок 85-річного чоловіка, який, за свідченням сусідів, там перебував.З’ясувалося, що 85-річний пенсіонер вранці увімкнув радіоприймач, згодом приліг на диван і заснув, а коли прокинувся, побачив, що в оселі повно диму. Чоловік намагався вийти, але на порозі упав й не зумів піднятися. Саме там його й виявив працівник МПО Леонід Галушка й витягнув на свіже повітря. Врятований від госпіталізації відмовився.О 07:23 силами рятувальників 12 ДПРЧ смт Любешів та місцевої пожежної охорони с. Седлище пожежу локалізували, о 07:50 – ліквідували.Причину встановлюють. Імовірно, вогонь спалахнув через порушення правил технічної експлуатації радіоприймача.