На Волині з пожежі врятували 85-річного чоловіка

На Волині з пожежі врятували 85-річного чоловіка
Сьогодні, 17 березня, вранці сталася пожежа в дерев’яному житловому будинку у селі Седлище Камінь-Каширського району. Із неї врятували дідуся.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.

Першим до місця події прибув черговий працівник місцевої пожежної охорони села Седлище. Пожежний-водій Леонід Галушка кинувся в задимлене помешкання на порятунок 85-річного чоловіка, який, за свідченням сусідів, там перебував.

З’ясувалося, що 85-річний пенсіонер вранці увімкнув радіоприймач, згодом приліг на диван і заснув, а коли прокинувся, побачив, що в оселі повно диму. Чоловік намагався вийти, але на порозі упав й не зумів піднятися. Саме там його й виявив працівник МПО Леонід Галушка й витягнув на свіже повітря. Врятований від госпіталізації відмовився.

О 07:23 силами рятувальників 12 ДПРЧ смт Любешів та місцевої пожежної охорони с. Седлище пожежу локалізували, о 07:50 – ліквідували.

Причину встановлюють. Імовірно, вогонь спалахнув через порушення правил технічної експлуатації радіоприймача.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, порятунок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знайшли 16-річну дівчину з Луцька, яка зникла на початку березня
Сьогодні, 13:16
На Волині з пожежі врятували 85-річного чоловіка
Сьогодні, 13:14
Окупанти шукають «українські патрони», щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь
Сьогодні, 12:27
Пекло на Землі: Маріуполь розбомблений на 80-90%, людей хоронять в братських могилах в міському саду
Сьогодні, 12:00
Нововолинськ услід за Луцьком вирішив не відновлювати продаж пива і вина
Сьогодні, 11:55
Схожі новини
У місті на Волині з пожежі врятували дитину та пенсіонерку У місті на Волині з пожежі врятували дитину та пенсіонерку
02 вересень, 2021, 11:28
У селі на Волині бійці ДСНС врятували від знищення вогнем будинок пенсіонерки. ФОТО У селі на Волині бійці ДСНС врятували від знищення вогнем будинок пенсіонерки. ФОТО
25 березень, 2021, 12:10
У Боголюбах під час пожежі врятували чоловіка з інвалідністю У Боголюбах під час пожежі врятували чоловіка з інвалідністю
23 березень, 2021, 12:22
Під Києвом випадковий свідок пожежі врятував із вогню двох дітей, але сам отримав травми. ВІДЕО Під Києвом випадковий свідок пожежі врятував із вогню двох дітей, але сам отримав травми. ВІДЕО
19 лютий, 2021, 15:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знайшли 16-річну дівчину з Луцька, яка зникла на початку березня
Сьогодні, 13:16
 0
На Волині з пожежі врятували 85-річного чоловіка
Сьогодні, 13:14
 0
Окупанти шукають «українські патрони», щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь
Сьогодні, 12:27
 0
Пекло на Землі: Маріуполь розбомблений на 80-90%, людей хоронять в братських могилах в міському саду
Сьогодні, 12:00
 0
Нововолинськ услід за Луцьком вирішив не відновлювати продаж пива і вина
Сьогодні, 11:55
 0
Медіа
відео
1/8