Знайшли 16-річну дівчину з Луцька, яка зникла на початку березня

Знайшли 16-річну дівчину з Луцька, яка зникла на початку березня
Поліцейські розшукали лучанку Ларису Соколенко, яка пішла з дому.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Правоохоронці встановили, що дівчина перебуває у Румунії. На щастя, її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, дівчина пішла з дому ще 1 березня, до сьогодні її місцезнаходження було невідоме.

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Теги: Розшук
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Знайшли 16-річну дівчину з Луцька, яка зникла на початку березня
Сьогодні, 13:16
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