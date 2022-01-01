Знайшли 16-річну дівчину з Луцька, яка зникла на початку березня

Ларису Соколенко, яка пішла з дому.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Правоохоронці встановили, що дівчина перебуває у Румунії. На щастя, її життю та здоров'ю нічого не загрожує.



Нагадаємо,

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