Яка ймовірність відновлення роботи дитсадків у Луцьку найближчим часом

Питання щодо відновлення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти вирішує Волинська обласна військова адміністрація. Наразі про це не йдеться.Про це в коментарірозповів директор департаменту освіти Луцької міської ради«Ні керівник департаменту освіти, ні директор садочка не може вирішувати, чи відновлювати освітній процес. Коли Волинська обласна військова адміністрація про це заявить, ми будемо розглядати і ухвалювати в межах нашої територіальної громади», - сказав Бондар.І додав: «Триває війна. Я вважаю, що найближчими днями досить небезпечно закладам дошкільної освіти відновлювати освітній процес».Щодо організації освітнього процесу у школі Віталій Бондар зазначив: навчання відбувається дистанційно у двох режимах: асинхроному та синхронному. Перевагу надають першому.«Асинхронний формат передбачає виконання певних завдань. Увагу акцентують на тому, що учень здобуває знання самостійно, а вчитель є модератором освітнього процесу, який перевіряє і спрямовує дитину. В окремих випадках також використовують записані відеоконференції», - зауважив очільник департаменту освіти.