У Чернігові окупанти розбомбили гуртожиток, є загиблі
Сьогодні, 14:17
У Чернігові під завалами гуртожитку знайшли загиблою цілу родину, яка стала жертвою авіаудару російських окупантів по гуртожитку. Загинули троє дітей та їхні батьки.
Про це повідомляє ДСНС.
Тіла загиблих виявили 17 березня під час проведення робіт із розбору конструкцій. Як зазначається, загинули двійнятка (по 3 роки), їхня 12-річна сестричка та двоє батьків.
"Рятувальники дістали родину загиблих з 5 осіб, серед них 3 дітей (хлопчик та дівчинка двійнятка по 3 рочки) старша сестричка 12 років та їх батьки. Всі вони загинули внаслідок авіаудару по гуртожитку", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє ДСНС.
Тіла загиблих виявили 17 березня під час проведення робіт із розбору конструкцій. Як зазначається, загинули двійнятка (по 3 роки), їхня 12-річна сестричка та двоє батьків.
"Рятувальники дістали родину загиблих з 5 осіб, серед них 3 дітей (хлопчик та дівчинка двійнятка по 3 рочки) старша сестричка 12 років та їх батьки. Всі вони загинули внаслідок авіаудару по гуртожитку", - йдеться в повідомленні.
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