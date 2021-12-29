На Волині у річку викинули новонароджену дитину: шукають матір
Сьогодні, 14:50
У річці Цир у Камені-Каширському днями виявили тіло немовляти.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
Інформацію у коментарі виданню підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що повідомлення про це надійшло на початку березня.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 117 Кримінального кодексу України.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели детальний огляд місця події.
Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Поліцейські просять громадян, яким відома інформація про жінку, що могла народити і залишити дитину, невідкладно телефонувати до поліції за номером 102. Конфіденційність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
Інформацію у коментарі виданню підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що повідомлення про це надійшло на початку березня.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 117 Кримінального кодексу України.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели детальний огляд місця події.
Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Поліцейські просять громадян, яким відома інформація про жінку, що могла народити і залишити дитину, невідкладно телефонувати до поліції за номером 102. Конфіденційність гарантують.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині у річку викинули новонароджену дитину: шукають матір
Сьогодні, 14:50
У Луцьку в укритті пологового будинку народився хлопчик
Сьогодні, 14:37
У Чернігові окупанти розбомбили гуртожиток, є загиблі
Сьогодні, 14:17
Медіа