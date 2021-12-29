На Волині у річку викинули новонароджену дитину: шукають матір

На Волині у річку викинули новонароджену дитину: шукають матір
У річці Цир у Камені-Каширському днями виявили тіло немовляти.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.

Інформацію у коментарі виданню підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Розповіли, що повідомлення про це надійшло на початку березня.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 117 Кримінального кодексу України.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели детальний огляд місця події.

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліцейські просять громадян, яким відома інформація про жінку, що могла народити і залишити дитину, невідкладно телефонувати до поліції за номером 102. Конфіденційність гарантують.

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Теги: немовля, Камінь-Каширський, смерть
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