У Луцьку в укритті пологового будинку народився хлопчик
Сьогодні, 14:37
В укритті Луцького клінічного пологового будинку народилося немовля.
Про це ІА «Волинські Новини» розповіла заступниця директора з економічних питань Марина Ляшук.
З її слів, породіллю звати Леся. Вона – жителька Луцької територіальної громади. Пологи у жінки відбулися вперше і без ускладнень. Хлопчик з вагою 3,660 кг і зростом 53 см народився природним шляхом 16 березня 2022 року о 4:20 в укритті Луцького пологового будинку. Під час пологів був присутнім чоловік породіллі.
До слова, в укритті пологового будинку в обласному центрі облаштували палати, пологові зали та операційну. Окрім того, створили склади ліків, медичних виробів, дитячої та жіночої гігієни, харчування, одягу й інших товарів.
«Породіллі та медичний персонал забезпечені всім необхідним», – інформує Марина Ляшук.
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Про це ІА «Волинські Новини» розповіла заступниця директора з економічних питань Марина Ляшук.
З її слів, породіллю звати Леся. Вона – жителька Луцької територіальної громади. Пологи у жінки відбулися вперше і без ускладнень. Хлопчик з вагою 3,660 кг і зростом 53 см народився природним шляхом 16 березня 2022 року о 4:20 в укритті Луцького пологового будинку. Під час пологів був присутнім чоловік породіллі.
До слова, в укритті пологового будинку в обласному центрі облаштували палати, пологові зали та операційну. Окрім того, створили склади ліків, медичних виробів, дитячої та жіночої гігієни, харчування, одягу й інших товарів.
«Породіллі та медичний персонал забезпечені всім необхідним», – інформує Марина Ляшук.
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