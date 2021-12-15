У Луцьку в укритті пологового будинку народився хлопчик





Про це Марина Ляшук.



З її слів, породіллю звати Леся. Вона – жителька Луцької територіальної громади. Пологи у жінки відбулися вперше і без ускладнень. Хлопчик з вагою 3,660 кг і зростом 53 см народився природним шляхом 16 березня 2022 року о 4:20 в укритті Луцького пологового будинку. Під час пологів був присутнім чоловік породіллі.



До слова, в укритті пологового будинку в обласному центрі облаштували палати, пологові зали та операційну. Окрім того, створили склади ліків, медичних виробів, дитячої та жіночої гігієни, харчування, одягу й інших товарів.



«Породіллі та медичний персонал забезпечені всім необхідним», – інформує Марина Ляшук.







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