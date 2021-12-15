У Луцьку в укритті пологового будинку народився хлопчик

У Луцьку в укритті пологового будинку народився хлопчик
В укритті Луцького клінічного пологового будинку народилося немовля.

Про це ІА «Волинські Новини» розповіла заступниця директора з економічних питань Марина Ляшук.

З її слів, породіллю звати Леся. Вона – жителька Луцької територіальної громади. Пологи у жінки відбулися вперше і без ускладнень. Хлопчик з вагою 3,660 кг і зростом 53 см народився природним шляхом 16 березня 2022 року о 4:20 в укритті Луцького пологового будинку. Під час пологів був присутнім чоловік породіллі.

До слова, в укритті пологового будинку в обласному центрі облаштували палати, пологові зали та операційну. Окрім того, створили склади ліків, медичних виробів, дитячої та жіночої гігієни, харчування, одягу й інших товарів.

«Породіллі та медичний персонал забезпечені всім необхідним», – інформує Марина Ляшук.

У Луцьку в укритті пологового будинку народився хлопчик
У Луцьку в укритті пологового будинку народився хлопчик
У Луцьку в укритті пологового будинку народився хлопчик
У Луцьку в укритті пологового будинку народився хлопчик


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Теги: Пологовий, Луцьк
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